El Legend of the Seas zarpará este lunes desde Málaga en su viaje inaugural previo al debut europeo

Legend of the Seas - LEGEND OF THE SEAS

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El buque Legend of the Seas, tercer integrante de la clase Icon de Royal Caribbean International y uno de los cruceros más grandes y avanzados del mundo, zarpará este lunes 29 de junio desde el Puerto de Málaga en su viaje inaugural. El evento marca un hito para el turismo de cruceros en Andalucía y consolida a la ciudad como puerto estratégico en el Mediterráneo.

Este coloso flotante, de 248.663 toneladas de registro bruto y 365 metros de eslora, tiene capacidad para más de 5.610 pasajeros en ocupación máxima. Su atraque en la Terminal A de Cruceros está previsto para la madrugada del 29 de junio.

A lo largo de la jornada, las autoridades portuarias y locales entregarán una placa conmemorativa al capitán del barco. La salida, programada para las 22:00 horas con destino a Roma, se despedirá con un espectáculo de fuegos artificiales visible desde el litoral malagueño alrededor de las 22:20 horas.

La travesía, de cuatro noches de duración (del 29 de junio al 3 de julio), tiene como destino principal Roma (Civitavecchia). El itinerario incluye una escala técnica de pocas horas en Tarragona, una parada en La Spezia (Italia) y un día de navegación en alta mar, configurándose como una ruta exclusiva previa al debut oficial del buque en Europa.

UN COLOSO DEL MAR

Con cerca de 2.805 cabinas y una tripulación compuesta por unas 2.350 personas, el Legend of the Seas destaca por incorporar innovaciones como el parque acuático Category 6 --el mayor en alta mar, equipado con seis toboganes--, siete piscinas (incluida la suspendida The Hideaway) y un espacio Central Park con más de 33.500 plantas reales.

El nuevo navío estructurará su oferta de entretenimiento en torno a espacios familiares y de alta adrenalina distribuidos en sus 20 cubiertas. La propuesta para el segmento infantil y familiar combina áreas exteriores como Surfside --que integra la piscina Water's Edge y los parques acuáticos Splashaway Bay y Baby Bay-- con el programa supervisado Adventure Ocean, un club interior dividido por rangos de edad que cuenta con los talleres interactivos AO Workshop y las zonas tecnológicas de AO Play.

En el ámbito de atracciones de aventura, el barco incorpora la experiencia de altura Crown's Edge --una estructura que combina pasarela y tirolesa a 47 metros sobre el nivel del mar--, el simulador de surf FlowRider y la pista de patinaje sobre hielo Absolute Zero. La oferta de actividades de adrenalina se completa con el minigolf en el nuevo Lost Dunes y la escalada en roca en Adrenaline Peak.

El Legend of the Seas presentará la mayor oferta gastronómica en el mar con 28 opciones diferenciadas. Entre las nuevas experiencias destaca el Hollywoodland Supper Club, una sofisticada propuesta de varios platos inspirada en el antiguo Hollywood, y el Royal Railway - Legend Station, un viaje inmersivo de cinco platos que simula una experiencia en tren a través de las Rutas de la Seda.

Asimismo, los viajeros dispondrán del AquaDome Market, un mercado culinario con todo incluido que cuenta con cinco conceptos diferentes, complementado por un nuevo bar de jugos y batidos enfocado en el bienestar de los huéspedes.

El apartado de entretenimiento abarcará producciones en escenario, aire, agua e hielo, con títulos como 'Charlie y la Fábrica de Chocolate' de Roald Dahl y America's Got Talent LIVE en Legend of the Seas. A estas se sumarán las acrobacias de 'Shockwave' en el AquaTheater y los espectáculos de patinaje sobre hielo de 'Fusion' en la pista Absolute Zero.

En cuanto al alojamiento, las familias dispondrán de múltiples opciones que van desde el exclusivo Suite Neighborhood hasta la Ultimate Family Townhouse, una residencia de tres pisos rediseñada con espacios específicos para todo el núcleo familiar.

En materia de sostenibilidad, el Legend of the Seas se consolidará como el cuarto buque de la flota propulsado por gas natural licuado (GNL) e integrará sistemas avanzados de recuperación de calor residual y tecnología de conexión eléctrica a tierra.

Esta infraestructura forma parte de la estrategia de Royal Caribbean Group para alcanzar las emisiones netas cero en el año 2035. Esta hoja de ruta continuará en 2027 con el lanzamiento de Hero of the Seas, que se convertirá en el quinto barco de la compañía impulsado por GNL y el cuarto correspondiente a la clase Icon.

COSTA DEL SOL, CAPITAL DE LOS CRUCEROS

La elección de Málaga para este lanzamiento refuerza la posición de la Costa del Sol en el segmento de cruceros de gran capacidad. Royal Caribbean, que ya ha presentado anteriormente buques icónicos de su flota en la ciudad, ha organizado diversas acciones promocionales para involucrar a la ciudadanía, incluyendo sorteos de cabinas para residentes locales.

Tras su temporada de verano en el Mediterráneo Occidental, operando principalmente desde Barcelona y Roma, el Legend of the Seas se reposicionará en otoño en Fort Lauderdale (Florida) para realizar itinerarios por el Caribe que incluirán la isla privada Perfect Day at CocoCay. De este modo, el viaje actual sirve como antesala a su programación regular en el continente europeo.

El evento ha generado altas expectativas tanto por su impacto económico y mediático como por las adaptaciones técnicas realizadas en el recinto portuario para acoger al navío. En los preparativos han colaborado de forma conjunta las autoridades del Puerto de Málaga, el Ayuntamiento, Turismo Costa del Sol y la Junta de Andalucía, destacando la confianza de la naviera en la infraestructura de la comunidad autónoma..