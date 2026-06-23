El Ibex 35 lucha por recuperar los 19.500 puntos en la media sesión tras la caída de las tecnológicas

Archivo - Fachada del edificio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba un recorte del 0,33% en la media sesión, hasta situarse en los 19.477,30 puntos, en un contexto marcado por las fuertes caídas de las tecnológicas en Estados Unidos y por el conflicto en Oriente Próximo.

El Nasdaq, índice estadounidense especializado en valores tecnológicos, cerró la jornada bursátil de este lunes con un derrumbe del 1,32% en el que SpaceX cedió un 16,43% apenas una semana después de su salida a Bolsa.

Por otra parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha recalcado este martes que el éxito de las conversaciones con Estados Unidos "depende del pleno compromiso con las obligaciones acordadas" y en su "correcta aplicación", después de las conversaciones técnicas celebradas durante los últimos días en Suiza.

El plano geopolítico está marcado por la licencia de 60 días para que Irán exporte petróleo, pero los analistas de Renta 4 advierten que el estrecho de Ormuz --por el que transita la quinta parte del crudo mundial-- "sigue sin despejarse institucionalmente".

"Mientras el conflicto en el Líbano no se resuelva, el riesgo de ruptura de las negociaciones permanece latente. El mercado está leyendo esto como un escenario de rebaja de riesgo a medias: suficiente para presionar el crudo a la baja, insuficiente para asumir que el suministro está garantizado a largo plazo", señalan.

Así, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, cedía un 0,68% en la media sesión europea, hasta situarse en los 77,36 dólares, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, retrocedía un 0,68% hasta los 73,36 dólares.

Dentro de Europa, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión tras señalar haber escuchado el cuestionamiento interno a su liderazgo del Partido Laborista y dos años después de vencer las elecciones generales en julio de 2024.

En España, en el ámbito empresarial, el consejo de administración de Duro Felguera ha acordado ejecutar una reducción de capital por pérdidas y un posterior aumento de capital social por valor de más de diez millones de euros, en cumplimiento del plan de reestructuración conjunto suscrito en octubre de 2025.

Del lado 'macro', el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, comparecerá este martes en la Comisión de Economía del Congreso para detallar el último informe anual de la institución correspondiente a 2025.

En este contexto, los valores más alcistas en la media sesión eran Amadeus (+1,95%), Telefónica (+1,72%), Rovi (+0,68%) y Repsol (+0,65%). De su lado, ACS encabezaba los descensos (-3,35%), seguido de Acerinox (-2,28%), Sacyr (-2,06%), Acciona (-1,69%) y ArcelorMittal (-1,51%).

Los principales parqués europeos cotizaban a media sesión con caídas: el británico FTSE 100 s dejaba un 0,37%, el francés Cac 40 un 0,80%, el alemán Dax un 1,31%, el italiano FTSE MIB un 1,29% y el Euro Stoxx 50 un 1,25%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,390%, frente al 3,415% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se situaba en los 46,5 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,17% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1409 dólares por cada euro.