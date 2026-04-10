El Ibex 35 mantiene los 18.100 puntos tras abrir plano, con el petróleo subiendo a más de 97 dólares

Archivo - Paneles del IBEX 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de julio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este viernes prácticamente plano, lo que ha llevado al selectivo a mantener la cota de los 18.100 puntos, en una apertura marcada, de nuevo, por los precios del petróleo.

En concreto, el selectivo madrileño se ha situado a las 9.00 horas en los 18.106,9 puntos, con el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subiendo más de un 1%, hasta los 97,31 dólares por barril.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 99 dólares, con un avance del 1,3%.

La subida del precio del petróleo en las primeras horas de este viernes se produce tras las nuevas amenazas a Irán del presidente norteamericano, Donald Trump, para que abandone de inmediato cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, tras supuestas "informaciones" no confirmadas sobre presuntas tarifas impuestas a las embarcaciones que deseen cruzar por ese enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

"Hay informaciones que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo", ha advertido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

El cruce por este enclave que se constituye como uno de los principales puntos de estrangulamiento para el comercio, por el que pasa a diario cerca de una quinta parte de los suministros de petróleo y gas natural licuado del mundo, se ha mantenido bloqueado por Irán en represalia a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por EEUU e Israel contra Teherán.

No obstante, en la noche del martes, al calor de la tregua pactada por dos semanas con Washington, la República Islámica anunció que permitiría el paso "seguro" pero controlado por el estrecho.

De hecho, la Guardia Revolucionaria iraní ha pedido a "todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz" a que sigan "rutas alternativas", una de entrada y otra de salida esbozadas por su propia Armada, para así evitar posibles minas antibuque en la zona principal de este paso.

En este contexto de cierto optimismo por el desarrollo de las conversaciones de paz, que tendrán lugar en territorio paquistaní, las principales Bolsas asiáticas resgistran repuntes en la jornada de este viernes.

En concreto, el Kospi surcoreano ha cerrado con un avance del 1,4%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube un 0,6% y el Shenzhen chino se ha revalorizado un 2,2%. En Japón, el Nikkei ha ganado un 1,9%.

En EEUU, el índice Dow Jones y el Nasdaq cerraron este jueves en positivo, con avances del 0,6% y del 0,8%, pero sus futuros apuntan a ligeras caídas en la apertura.

En el terreno empresarial, Telefónica ha informado que ha lanzado su servicio comercial pionero de drones pilotados en remoto para empresas y administraciones en el nuevo 'T_Space', un espacio situado en el Centro Nacional de Supervisión y Operación (CNSO) de la 'teleco', en Aravaca (Madrid).

De su lado, Iberdrola comunicó anoche ha alcanzado una participación total del 98% en su filial brasileña Neoenergía tras la subasta de la oferta pública de adquisición (OPA).

Además, el periodo de suscripción preferente de la ampliación de capital de Ezentis se desarrollará entre hoy y el próximo día 23, estando prevista la asignación adicional el mismo día 23 y la asignación discrecional el 30 de abril.

Asimismo, General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha señalado que su junta general de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 11 de mayo en primera convocatoria, aprobará el nombramiento por cooptación de Francisco Riberas López, de la familia Riberas, ligada a grandes grupos industriales, como consejero dominical.

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban Grifols (+2,23%), IAG (+1,19%), Fluidra (+0,76%), BBVA (+0,68%), Mapfre (+0,64%), Puig (+0,58%) y Redeia (+0,39%). En el extremo contrario los valores que más se dejaban eran los de Repsol (-3,88%), Arcelormittal (-1,64%) y Amadeus (-0,85%).

Las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaron la sesión de hoy con signo mixto, ya que el Ftse100 de Londres bajaba un 0,01%, mientras que el Cac40 de París se alzaba un 0,01% y el Dax de Fráncfort un 0,27%.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1686 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años decrecía hasta el 3,45%.