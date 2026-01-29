El Ibex 35 mantiene un alza del 0,2% al mediodía y continúa en los 17.600 enteros

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con una subida del 0,29% en la media sesión de este jueves, lo que le servía para situarse en los 17.658,0 enteros, tras conocer ayer la decisión de la Reserva Federal de EEUU (Fed) de mantener los tipos y de la publicación de cuentas por parte de tres de las grandes tecnológicas estadounidenses.

Los analistas de Renta 4 señalan que la decisión de la Fed ya estaba descontada por el mercado ante la solidez de la economía estadounidense. Sin embargo, destacan el tono "más 'hawkish'" (agresivo) de la reunión, lo que confirma a los inversores que la próxima bajada no se producirá hasta julio.

"De la conferencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, lo más significativo fue la cantidad de preguntas que no contestó, ante su negativa a entrar en temas políticos (tras los nuevos intentos de Trump de sacarle de la Fed, el último vía acusación de injustificados gastos en la renovación del banco central), o en lo relativo a su futuro dentro de la Fed (no reveló si continuará como gobernador de la Fed hasta enero de 2028 una vez venza su mandato como presidente en mayo de 2026)", destacan los expertos.

Tampoco hizo ningún comentario sobre los riesgos geopolíticos ni sobre la reciente debilidad del dólar, que se mantiene cerca de los 1,20 dólares por euro, a pesar de que los tipos oficiales de EEUU se hayan mantenido estables.

En el plano empresarial, los analistas destacan los resultados de Meta, que reportó un "sólido negocio publicitario" que le va a permitir fuertes inversiones en IA; de Microsoft, que ha informado de una ralentización de su negocio en la nube y unos gastos en inversión en mínimos; y Tesla, que publicó unas cuentas mejor de lo esperadas y ha anunciado una inversión de 2.000 millones de dólares en la compañía de IA de Elon Musk, xAI.

De China, señalan que se estarían suavizando los requisitos de endeudamiento para las promotoras inmobiliarias, lo que supondrían "nuevas medidas de estímulo para intentar que el sector inmobiliario frene su caída y con ello apoyar la confianza consumidora y la demanda interna".

Además, destacan la subida "imparable" de las materias primas en un contexto de debilidad del dólar y las tensiones geopolíticas, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya vuelto a amenazar a Irán con nuevos ataques militares. A media sesión, el oro ya se impulsaba más de un 3% hasta los 5.500 dólares por onza. Desde el comienzo de 2026, la revalorización de este metal precioso es del 30%.

Como derivada de la debilidad del dólar, Renta 4 señala al riesgo de bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) si el euro se sigue apreciando frente a la moneda estadounidense y esto presiona a la baja la inflación. "Este riesgo es el que podría estar detrás del peor comportamiento relativo del Ibex ayer, que responde fundamentalmente a las caídas de los bancos, con elevado peso en el selectivo", agregan los analistas.

Así, en el tramo medio de negociación, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a ArcelorMittal (+1,60%), ACS (+1,60%), Repsol (+1,06%), BBVA (+0,95%), Solaria (+0,93%) y Aena (+0,90%). Por el lado contrario, Acerinox caía un 3,51%, seguido por Fluidra (-1,68%), Merlin (-1,57%), Grifols (-1,28%) e IAG (-1,22%).

Las principales Bolsas europeas también cotizaban en positivo: Fráncfort subía un 1,12%; París, un 0,63%; Milán, un 0,52%; y Londres, un 0,43%.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 2,40%, hasta los 70,04 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 2,50%, hasta los 64,79 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1939 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,211%, con la prima de riesgo en los 36,1 puntos básicos.