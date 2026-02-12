El Ibex 35 se mantiene plano (+0,03%) a medida sesión y pierde los 18.100 puntos

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba prácticamente plano (+0,03%) en la media sesión de este jueves, hasta situarse en los 18.050,8 puntos, lo que supone moderar la subida respecto a la apertura, cuando registraba un incremento del 0,5%.

En el plano internacional, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, ha aprobado una resolución destinada a derogar los aranceles impuestos por el presidente del país, Donald Trump, a las importaciones canadienses, un golpe para su liderazgo así como para el de su partido en la cámara baja.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este miércoles una "asociación productiva" a largo plazo con Estados Unidos, al término de un encuentro con el secretario de Energía de este país, Chris Wright, quien ha destacado el "compromiso apasionado" del presidente Donald Trump por transformar las relaciones entre Washington y Caracas.

En el plano empresarial español, marcado por la publicacion de resultados empresariales, Mapfre ha comunicado antes de la apertura que obtuvo un beneficio neto récord de 1.079 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 19,6% con respecto a 2024.

Por otro lado, fondos gestionados por Blackstone Infrastructure y el fondo EQT Infrastructure VI han acordado la adquisición de Urbaser a fondos gestionados por Platinum Equity, según han informado ambas partes este jueves en un comunicado conjunto. Fuentes próximas a la operación consultadas por Europa Press han cifrado el importe de la misma en 5.600 millones de euros.

Las principales Bolsas europeas continuaban la jornada con signo positivo, con subidas del 1,3% para Fráncfort, del 0,7% para París, del 0,39% para Milán y del 0,21% para Londres.

En este contexto, los principales valores alcistas en la media sesión eran Banco Sabadell (+1,54%), IAG (+1,27%) e Inditex (+0,91%). Del lado contrario se situaban Amadeus (-2,68%), Colonial (-2,25%), Solaria (-1,75%) y Endesa (-1,69%).

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- descendía un 0,45%, hasta los 69,09 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, decrecía un 0,36%, hasta los 64,4 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1876 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,162%.