El Ibex 35 no logra aguantar los 18.000 tras conquistarlos en la 'semana grande' de la banca

El Ibex 35 ha cerrado este viernes con una subida del 0,35% en la semana, hasta situarse en los 17.943,2 puntos. El selectivo no ha logrado así aguantar los 18.000 puntos que había conquistado en los últimos días, llegando incluso a apuntar hacia los 18.300 enteros.

El incremento en la sesión de este viernes respecto al jueves ha sido del 1,11%. En la apertura, la cotización del índice había caído un 0,45%.

La semana ha estado marcada por la publicación de las cuentas de los últimos bancos que quedaban por publicarlas: Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell.

El banco liderado por Ana Botín decidió publicar sus cuentas por sorpresa el martes, pese a estar previstas para el miércoles por la mañana. Junto con un beneficio récord de más de 14.000 millones, Santander anunció la compra de Webster Bank en Estados Unidos para ganar escala y poder competir en el país.

El jueves fue el turno de BBVA, que también informó de un beneficio récord de más de 10.500 millones de euros. El segundo banco más grande por capitalización bursátil, a diferencia de su competidor, avanzó que no prevé ninguna operación de M&A para crecer.

Este viernes ha sido el turno de Banco Sabadell, que ha informado de un beneficio de 1.775 millones de euros. La sorpresa ha estado en la gobernanza, ya que el consejero delegado, César González-Bueno, ha anunciado su salida de la entidad, donde será sustituido por el CEO de TSB, Marc Armengol.

Al inicio de la semana había ganado tracción en las noticias la posibilidad de que Ángel Escribano fuera relevado de la presidencia de Indra. No obstante, el propio Escribano negó que se le haya pedido la dimisión, mientras que la SEPI tampoco contempla este cambio en la cúpula de la empresa de defensa, lo que devolvió al valor al verde.

Fuera del ámbito empresarial, esta semana se han publicado las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra, que han dejado sin cambios los tipos de interés.

Este viernes, los valores industriales han sido los motores del Ibex 35. Sacyr ha avanzado un 5,55%; seguida de Acerinox (+5,13%), ArcelorMittal (+4,53%), IAG (+4,43%), Repsol (+3,99%), Ferrovial (+2,99%) y ACS (+2,81%).

Del lado contrario, Banco Sabadell se ha dejado un 4,72%, por delante de Puig (-2,36%), Amadeus (-2,03%), Cellnex (-1,47%), CaixaBank (-0,64%) y Colonial (-0,47%).

El resto de los principales mercados europeos ha evolucionado al alza al cierre de este viernes. Londres ha subido un 0,55%; París, un 0,43%; Fráncfort, un 0,94%; y Milán, un 0,13%.

Respecto al crudo, el barril de Brent se elevaba un 1,23% al cierre de la sesión europea, hasta 68,39 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en los 64,03 dólares, un 1,17% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,223%, casi sin cambios frente al jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se ha elevado una décima, hasta los 38 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,30% al cierre de la sesión europea, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1812 dólares por cada euro.