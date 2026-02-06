Renfe, Iryo y Ouigo cancelan 350 trenes por la huelga de la próxima semana

Estación de Atocha - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga convocada en todo el sector ferroviario para este lunes, martes y miércoles ha obligado a la cancelación de hasta 350 trenes de alta velocidad de Renfe, Iryo y Ouigo, en cumplimiento de los servicios mínimos del 73% decretados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.

En las distintas reuniones que han mantenido con el Ministerio, han arrancado algunas propuestas como una mayor inversión en mantenimiento, más contrataciones de personal en Adif y nuevas normativas que refuercen la seguridad ferroviaria.

No obstante, las propuestas todavía no han convencido a los sindicatos, principalmente porque se trata de medidas que requieren el visto bueno del Ministerio de Hacienda, al implicar aumentos de gasto público.

Por ello, la huelga sigue adelante y comenzará este lunes, hasta el miércoles, afectando a todas las empresas ferroviarias, incluyendo las de mercancías, y a todo tipo de servicios, desde la alta velocidad hasta las cercanías.

En cualquier caso, las negociaciones continúan y todavía está abierta la puerta a una posible desconvocatoria de la huelga, en función de las medidas que finalmente proponga el Ministerio a los sindicatos.

Por ahora, de los 350 trenes suprimidos en la alta velocidad, 272 pertenecen a Renfe, que operará 723 trenes de los 995 que tenía programados en estos tres días. Iryo cancelará 48 servicios, por lo que operará 136 de los 184 programados, mientras que de Ouigo no circularán 30 trenes, al operar 80 de los 110 programados.

En la media distancia de Renfe, 683 servicios no serán prestados, en aplicación de los servicios mínimos decretados del 65% (operarán 1.277 de 1.960); en cercanías funcionarán el 50% en hora valle y el 75% en hora punta (en Cataluña será entre el 33% y 66%); y en Mercancías, solo el 21%.

Las movilizaciones afectarán a todos los trabajadores del sector, incluido el personal de Serveo, que presta servicios a bordo, así como a empresas de mercancías como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.