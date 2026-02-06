El aeropuerto de Berlín permanece inoperativo este viernes debido a la formación de hielo

06 February 2026, Berlin: Passengers waiting at the capital's BER airport. Air traffic at BER Airport is restricted due to the weather. Photo: Carsten Koall/dpa - Carsten Koall/dpa

El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo continúa inoperativo este viernes debido a la formación de hielo y a la lluvia helada de ayer, por lo que los vuelos, tanto de salidas como de llegadas, se encuentran suspendidos.

Así lo ha informado el aeródromo alemán en su web y en redes sociales, que aconseja a los pasajeros consultar el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar a sus instalaciones.

Además, desde el aeropuerto ha avisado que se pueden producir retrasos incluso después de la reanudación de las operaciones aéreas.

En declaraciones a DPA por parte de un portavoz de la operadora, el personal de tierra del aeropuerto trató las zonas de operaciones de vuelo con agentes descongelantes durante toda la noche, pero sin éxito, dejándolas "extremadamente resbaladizas".

Este jueves, 35 de los 180 despegues previstos se cancelaron alrededor del mediodía, seguidos de muchos más. Berlín lleva semanas experimentando un período de frío, combinado con nieve y lluvia helada, lo que ha causado importantes interrupciones en el transporte.