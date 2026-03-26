El Ibex 35 pierde los 17.000 puntos tras caer un 1,21% con el crudo al borde de los 110 dólares

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha caído este jueves un 1,21%, perdiendo así los 17.000 puntos que había recuperado en la sesión previa, con el petróleo al borde de los 110 dólares. En concreto, el selectivo español ha cerrado la sesión bursátil en los 16.962,9 enteros al reducirse las expectativas de tregua en Oriente Próximo.

En los últimos días, los inversores han estado recibiendo señales contradictorias sobre la posibilidad de un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por el otro. En este sentido, el presidente norteamericano, Donald Trump, ha asegurado esta madrugada que el Gobierno de Irán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo", pero no lo hace público porque "creen que su propia gente los matará".

Las declaraciones de Trump han llegado apenas unas horas después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, haya afirmado que "no hay negociaciones ni conversaciones" con EEUU para terminar con la guerra, aunque sí ha reconocido "mensajes" desde Washington que, con todo, no son "negociación ni diálogo".

En este sentido, el jefe de la diplomacia de Teherán ha alegado que el hecho de que el Ejecutivo estadounidense hable de negociaciones es "una admisión de derrota", tras pretender en anteriores ocasiones una "rendición incondicional".

Por si fuera poco, Trump ha reconocido en una comparecencia de prensa esta tarde no saber si está "dispuesto a llegar a un acuerdo". Todo ello a pocas horas de que acabe el plazo que dio hasta el viernes para frenar los ataques sobre la República Islámica.

"La situación continúa siendo compleja, parece claro que ambas partes tienen motivos para desear el fin al conflicto, no obstante, mientras buscan una solución pactada, por un lado, por el otro preparan sus estrategias militares para atacar a su enemigo, y las estrategias negociadoras de hoy día son extremas", han explicado los analistas de Renta 4.

En este contexto, los precios de las materias primas han vuelto a escalar. Así, el principal termómetro de la guerra en Oriente Próximo, el barril de Brent --de referencia en Europa, alcanzaba los 108,72 dólares, al elevarse un 6,36%. El West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- también subía, aunque en menor medida, hasta los 94,96 'billetes verdes', un 5,08% más.

En el terreno macro, se ha conocido que la economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%, la mayor tasa trimestral de todo el ejercicio, según los datos de Contabilidad Nacional publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que, coinciden, en ambos casos, con los avanzados a finales de enero.

De cara al futuro, el conflicto desatado en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país persa se cobrará una décima en el crecimiento de la economía española tanto este año como el siguiente, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha revisado a la baja sus proyecciones del pasado mes de diciembre.

En el parqué español, los principales valores alcistas han sido Merlín (+3,23%), Repsol (+2,33%), Solaria (+2,10%), Naturgy (+1,26%) y Fluidra (+1,07%). Del lado contrario, ArcelorMittal lideraba las caídas con un retroceso del 3,58%, seguida de Redeia (-3,49%), Grifols (-3,28%), Unicaja (-2,95%) y Banco Santander (-2,41%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos también ha sido negativa. Así, el DAX alemán se anota la mayor de las caídas, con un descenso del 1,64%. El FTSE británico, por su parte, ha perdido un 1,41%; el CAC francés, un 0,96%; y el FTSE Mib italiano, un 0,85%.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años avanzaba hasta el 3,603%, desde el 3,465% del cierre del miércoles. Por su parte, la prima de riesgo, el diferencial respecto a la deuda alemana, se posicionaba en los 50,8 puntos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,23% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1533 dólares por cada euro.

Asimismo, entre los activos refugio, el oro retrocede este jueves por debajo de los 4.400 dólares la onza, tras corregir en más de 3,5%. Al mismo tiempo, el bitcoin, que también registra un desplome similar, se posiciona en la cota de los 69.000 'billetes verdes'.