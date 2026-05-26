El Ibex 35 pierde los 18.300 puntos tras caer un 0,52%, con el petróleo de nuevo en los 100 dólares

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con un retroceso del 0,52%, hasta situarse en los 18.290,90 puntos, en una jornada marcada de nuevo por los acontecimientos en Oriente Próximo, que han elevado de nuevo los precios del petróleo hasta los 100 dólares.

El secretario de Estado de Estado Unidos (EEUU), Marco Rubio, ha abogado por que el estratégico estrecho de Ormuz esté "abierto, sin obstáculos y sin peajes" una vez Washington y Teherán alcancen un acuerdo, al tiempo que ha advertido de que los estrechos "van a estar abiertos de una forma u otra".

"El estrecho tiene que estar abierto, sin obstáculos, sin peajes, y obviamente eso tiene que suceder inmediatamente en cuanto se llegue a un acuerdo", ha subrayado el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones a los medios.

Las palabras de Rubio llegan poco después de que el Gobierno iraní haya descartado imponer un peaje al paso de buques mercantes por ese estrecho que conecta los golfos Pérsico y de Omán. En su lugar, la República Islámica ha defendido establecer una "tasa" por servicios marítimos y protección ambiental como solución al contencioso abierto con Estados Unidos.

Además, el Ejército de EEUU ha lanzado "ataques en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán, en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Sobre este ataque, China ha reclamado "respetar los compromisos del alto el fuego" en Irán. Por su parte, el país asiático ha reconocido que se reserva "el derecho a responder", al tiempo que ha adelantado que "las declaraciones y el comportamiento contradictorio" de Estados Unidos son "un problema" para las negociaciones de paz.

En este contexto, el precio del Brent --de referencia en Europa- subía en el cierre de los parqués europeos un 4,59%, hasta los 100,53 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate --de referencia en EEUU-- cotizaba sobre los 94,36 dólares tras caer un 2,38%.

En el plano empresarial, Josep María Recasens ha sido nombrado nuevo consejero delegado (CEO) de Indra con fecha a partir del 17 de junio, en sustitución de José Vicente De Los Mozos, que abandonará el cargo este mismo martes.

Asimismo, se ha conocido esta tarde que los accionistas de Webster Financial, entre los que se encuentran Vanguard (10,55%), BlackRock (8,4%) y Fidelity (5,8%), han aprobado este martes durante su junta extraordinaria la fusión de la entidad financiera con Banco Santander.

Por otra parte, Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), se ha mostrado partidaria de que la institución acometa una subida de los tipos de interés en su próxima reunión, que tendrá lugar el próximo 11 de junio, ante la perspectiva de que la inflación siga moviéndose al alza y su impacto se extienda a más partes de la economía y de la cesta de consumo.

En este contexto, Repsol encabezó las subidas (+2,67%), seguido de Acerinox (+2,38%), Iberdrola (+0,94%), Sacyr (+0,81%), Acciona (+0,78%) y Naturgy (+0,74%). De su lado, Mapfre lideró los descensos (-3,47%), seguido de Banco Santander (-1,60%), Telefónica (-1,53%), Bankinter (-1,42%) y Amadeus (-1,28%).

El resto de los principales parqués europeos ha finalizado la jornada bursátil en 'rojo': el francés Cac 40 cayó un 1,03%, el alemán Dax un 0,80%, el italiano FTSE MIB un 0,64% y el Euro Stoxx 50 un 1,18%. Solo el británico FTSE 100 cerró la sesión con una ligera subida del 0,24%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con signo mixto: el Dow Jones retrocedía un 0,27% al cierre de las Bolsas europeas, el S&P 500 avanzaba un 0,57% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, subía un 0,72%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,399%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del estado de Alemania con igual vencimiento-- hasta los 42,57 puntos.

Respecto a las divisas, el euro cedía un 0,21% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1620 'billetes verdes'.

En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de volatilidad, el precio de la onza de oro se dejaba un 0,38% hasta situarse en los 4.548 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, perdía un 1,59% hasta los 76.384 dólares.