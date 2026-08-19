El Ibex 35 pierde los 19.900 puntos tras caer un 0,44%, con el crudo en más de 92 dólares el barril

Archivo - Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha cerrado la sesión de este miércoles con una caída del 0,44%, lo que le ha llevado a perder la cota de los 19.900 enteros y registrar su peor valor en este mes de agosto.

En concreto, el índice nacional se ha posicionado en los 19.847 puntos al toque de campana en una jornada bursátil marcada de nuevo por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo, que eleva los precios del petróleo por encima de los 92 dólares el barril.

El pasado lunes finalizó el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos (EEUU) e Irán para alcanzar un acuerdo global para el fin de la guerra en Oriente Próximo, sin que por ahora lo hayan conseguido. Los declarados esfuerzos de EEUU por presionar a Irán para que abra el estrecho de Ormuz y vuelva a la mesa de negociaciones no han dado muchos frutos y el conflicto bélico cumple ya seis meses.

De hecho, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha confirmado este martes que "no hay conversaciones ni diálogo" previsto con Irán y que el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz sigue vigente tras expirar el acuerdo suscrito entre las partes el pasado mes de junio.

El portavoz del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha recriminado a Estados Unidos que la Administración de Donald Trump "crea que presionar más a Irán le permitirá obtener concesiones que nunca formaron parte del acuerdo" marco firmado entre Washington y Teherán a mediados de junio.

A su vez, las autoridades de la República Islámica han señalado este miércoles que Estados Unidos busca una "salida digna" de la región, en pleno 'impasse' en la guerra. "Estados Unidos busca una salida digna de la región, y el proyecto de 'del río al mar' del ente sionista no es más que un sueño quimérico", ha subrayado Qalibaf.

En paralelo, al menos seis palestinos han muerto y más de una decena han resultado heridos a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército israelí contra la ciudad de Gaza, pese al alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en octubre de 2025. Las autoridades gazatíes cifran ya en 1.265 las víctimas mortales y en 4.198 los heridos a manos del Ejército israelí desde el alto el fuego.

De su lado, los rebeldes hutíes de Yemen han informado de que sus fuerzas han atacado ocho petroleros saudíes e impedido el paso de otro casi medio centenar por el estrecho de Bab el Mandeb, como parte de su bloqueo naval impuesto al país vecino desde el pasado 20 de julio.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía al cierre de las bolsas europeas un 1,27%, hasta los 92,18 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos--, encarecía su precio un 1,66%, hasta los 86,35 dólares por barril.

En cuanto al comercio internacional, Trump ha anunciado un aplazamiento de tres días a la imposición de aranceles del 50% contra Canadá, cuya entrada en vigor estaba prevista para este jueves, tras un acuerdo según el cuál se retomaría la construcción del oleoducto Keystone XL, que uniría Nebraska (EEUU) y Alberta (Canadá).

ACTAS DE LA FED Y LAGARDE EN EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL

Asimismo, este miércoles se conocerán, tras el cierre del mercado en Europa, las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de su última reunión de política monetaria. A su vez, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha defendido durante su intervención en un acto del Foro Económico Mundial la necesidad de reducir la fragmentación del mercado europeo para permitir a la inversión y las empresas comunitarias ganar escala y competir con el objetivo de no perderse la revolución de la Inteligencia Artificial (IA).

En el terreno macro, la tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en el mes de julio en el 2,9%, una décima por encima de la subida de los precios en junio, mientras que en el conjunto de la Unión Europea subió también una décima, hasta el 3%, según ha confirmado este miércoles Eurostat.

A su vez, antes de la apertura del mercado se ha publicado el dato de inflación de Reino Unido, que aceleró en julio su tasa anual hasta el 2,9%, tres décimas más que en el mes anterior y su nivel más alto desde marzo, afectada por los precios de la energía.

En este contexto, los mayores ascensos del selectivo español en la jornada han correspondido a Grifols (+3,32%), Rovi (+2,93%), Inditex (+2,14%), Solaria (+1,83%) y Puig (+1,67%). En el extremo opuesto, las mayores caídas las han protagonizado Caixabank (-2,01%), Unicaja (-1,78%), Bankinter (-1,7%), Indra (-1,69%) y Merlín (-1,56%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas han concluido la sesión bursátil en 'rojo', salvo el FTSE británico, que se ha alzado un 0,14%. Así, el Mib italiano se ha dejado, un 0,75%; el DAX 30 alemán, un 0,14%; y el CAC 40 francés, un 0,09%.

EEUU MUEVE FICHA PARA CONTENER EL ALZA DE LOS RENDIMIENTOS DE LA DEUDA

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar (+0,78%), hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1666 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años caía hasta el 3,697%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 44,44 puntos básicos.

En cuanto al repunte de las rentabilidades de la deuda a nivel global, hay quienes ya están moviendo ficha para mitigar la prima que los inversores están exigiendo. De este modo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha revelado que aumentará, "al menos al doble", el volumen de las operaciones de recompra de bonos a largo plazo para brindar apoyo a la liquidez, después de que en los últimos días se hubiera disparado a máximos de hace dos décadas el interés exigido a la deuda con vencimiento entre 10 y 30 años.

En concreto, la subasta de bonos del Tesoro estadounidense a 30 años celebrada la semana pasada registró el rendimiento más elevado desde 2001, al situarse en el 5,216% en la operación del 13 de agosto, en la que se adjudicaron 25.000 millones de dólares de deuda.

En el ámbito de los activos denominados refugio en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro subía un 3,53%, hasta situarse en el entorno de los 4.500 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, ascendía casi un 6%, hasta la cota de los 68.600 'billetes verdes'.