El Ibex 35 pisa el acelerador en la media sesión con un alza del 2,34% y recupera los 18.000 puntos

Archivo - El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush navega por el océano Índico, en la zona de responsabilidad del Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos, en el marco del cierre perimetral norteamericano del estrecho de Ormuz - CENTCOM EN X

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

EL Ibex 35 seguía con el 'rally alcista' en la media sesión de este miércoles, al subir un 2,34%, frente al 1,2% registrado en la apertura, llegando a cotizar en 18.081,6 puntos, en un contexto marcado por el posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán.

Esta madrugada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este martes que la operación 'Furia Épica', lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, ha "concluido", apenas unas horas después de que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, haya considerado que la guerra con Teherán podría prolongarse aún por dos semanas o "quizás tres".

De hecho, Trump señaló este martes que la iniciativa anunciada apenas unos días antes para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico por cuenta del cierre del estratégico estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra entre Washington e Irán, será suspendida "durante un breve periodo de tiempo" en aras de "ver" si "puede ultimarse y firmarse" un acuerdo con Teherán, aunque, ha subrayado, el bloqueo seguirá vigente.

Los analistas de Renta 4 consideran que "parece un gesto de buena voluntad para avanzar en las negociaciones con Irán", aunque han recordado que "por el momento el estrecho sigue bloqueado y habrá que esperar acontecimientos".

En el ámbito empresarial, este pasado martes, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) salió del accionariado de Indra tras lanzar, al cierre del mercado, una colocación acelerada de su participación del 14,3% en el capital de la compañía tecnológica y de defensa, valorada en más de 1.300 millones de euros.

Ya este miércoles, y antes de la apertura de las bolsas, Rovi ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 9,4 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 48% inferior a la del mismo periodo de 2025, cuando registró ganancias de 18,1 millones.

De su lado, Fluidra ha informado de que alcanzó los 564 millones de euros en ventas en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 5,4% interanual a tipo de cambio constante, con crecimiento en todas las regiones y una contribución "positiva" tanto del volumen como del precio.

En el ámbito macro, la actividad del sector privado de España se ha deteriorado sustancialmente en el mes de abril, cuando el índice PMI compuesto bajó hasta los 48,7 puntos desde los 52,4 del mes anterior, situándose por primera vez en dos años y medio en un escenario de contracción ante el fuerte deterioro en el sector servicios a causa de la incertidumbre provocada por el conflicto en Oriente Próximo.

En este contexto, los principales valores alcistas eran ArcelorMittal (+7,59%), IAG (+5,98%), Amadeus (+5,02%), Banco Santander (+4,62%), ACS (+3,96%) y Aena (+3,82%). Del lado contrario se situaban Rovi (-13,39%), Repsol (-5,54%), Solaria (-2,17%), Enagás (-0,65%) y Endesa (-0,56%).

El signo positivo se extendía al resto de los principales mercados europeos, con Londres subiendo un 2,17%; París, un 2,46%; Fráncfort, un 2,57%; y Milán, un 1,75%.

El barril de Brent caía un 8,14% en la media sesión europea, hasta los 100,99 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 92,99 dólares, un 9,07% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía al 3,418% en la media sesión europea, por debajo del 3,514% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se estrechaba a 42,8 puntos básicos, por debajo de los 45,1 enteros anteriores.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,64% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1768 dólares por cada euro.