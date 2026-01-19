El Ibex 35 profundiza sus caídas en la media sesión hasta los 17.520 puntos

Interior del edificio de la bolsa, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). La cotización de los valores sigue de cerca las consecuencias derivadas de la reciente operación militar en la que el Ejército norteamericano capturó este sábado al expresidente - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha ahondado en sus caídas en la media sesión de este lunes, dejándose un 1,08% hacia las 12.00 horas, frente al 1% de descenso que registraba en la apertura, por lo que se situaba en los 17.520,5 puntos, en una jornada en la que la Bolsa de Estados Unidos permanecerá cerrada por la celebración del día de Martin Luther King.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este fin de semana que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que EEUU complete el proceso de "adquisición" del territorio.

En el Viejo Continente, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) intentarán alcanzar este lunes un acuerdo para designar al nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), cargo que quedará vacante a finales de mayo con la conclusión del mandato del exministro español Luis de Guindos.

En Asia, se ha conocido que la economía de China, la segunda mayor del mundo, registró una expansión del 5% en el conjunto de 2025, cumpliendo así con la meta oficial establecida por el Gobierno, que había fijado una meta de expansión anual de "en torno al 5%", según ha informado este lunes la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Por otro lado, Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a revisar al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española tanto para este año como para el siguiente, con un ritmo de expansión previsto del 2,3% en 2026, tres décimas más de lo anticipado el pasado mes de octubre, y del 1,9% en 2027, lo que implica una mejora de dos décimas respecto del último pronóstico.

En este contexto, solamente Cellnex cotizaba en 'verde' en la media sesión, con una subida del 1,04%. Los mayores descensos eran los de Puig Brands (-3,28%), Grifols (-2,80%), Enagás (-2,63%), Rovi (-2,22%), Sacyr (-2,09%) e Indra (-2,06%).

La evolución del mercado español era similar al resto de principales Bolsas europeas. Londres caía un 0,59%; París, un 1,59%; Fráncfort, un 1,44%; y Milán, un 1,82%.

Respecto al crudo, el barril de Brent se situaba en los 63,72 dólares, un 0,62% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se dejaba un 0,57%, hasta los 59,10 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años cotizaba prácticamente estable en el 3,222%, en línea con el 3,220% del cierre del viernes. No obstante, la prima de riesgo frente a alemana se elevaba en medio punto, hasta los 39 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,22% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1624 dólares por cada euro.