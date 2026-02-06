El Ibex 35 rebota un 0,6% en la media sesión, hasta los 17.850 puntos, con Sabadell cayendo un 5,5%

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El Ibex 35 subía un 0,6% en la media sesión de este viernes, hasta situarse en los 17.853,4 puntos, frente al descenso del 0,45% que registraba en la apertura, con los inversores digiriendo las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) del jueves y la salida sorpresa de César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, que cede un 5,45%.

El BCE decidió dejar sin cambios los tipos de interés de referencia tras su reunión este jueves. Posteriormente, su presidenta, Christine Lagarde, informó de que enviaría a los líderes de los países e instituciones de la Unión Europea una lista de tareas pendientes que permitirían mejorar el crecimiento y la productividad de Europa, incluyendo aspectos como el euro digital, el gasto compartido en defensa y los eurobonos.

La jornada tiene como actor destacado a Banco Sabadell. El banco anunció ayer, tras el cierre del mercado, la salida de González-Bueno, que pasará a ser sustituido por el consejero delegado de TSB, Marc Armengol.

Asimismo, el banco ha informado este viernes de que ganó 1.775 millones de euros en 2025, lo que supone un 2,8% menos que en 2024. La entidad ha anunciado además una recompra de acciones por 800 millones de euros.

En la agenda macro, se ha publicado que el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió una media del 1,3% en 2025, encadenando así dos años de ascensos después del aumento del 0,7% experimentado en 2024.

"A nivel geopolítico, hoy tendremos reunión EEUU e Irán en Omán, aunque no se espera un acuerdo rápido, sino un largo proceso de negociaciones diplomáticas", han destacado los expertos de Renta 4.

En este contexto, y por detrás de Sabadell, los mayores descensos en la media sesión eran Puig Brands (-2,42%), Amadeus (-2,03%), Cellnex (-2,01%), Grifols (-1,25%), Unicaja (-1,16%) y Bankinter (-0,94%).

Por el contrario, los mayores incrementos hacia las 12.00 horas eran los de ArcelorMittal y Acerinox (+3,63% en ambos casos), Sacyr (+2,28%), BBVA (+2,20%), IAG (+1,95%) y Ferrovial (+1,89%).

El resto de los principales mercados bursátiles también evolucionaba al alza en la media sesión, salvo Milán, que caía un 0,28%. Londres subía un 0,12%; París, un 0,02%; y Fráncfort, un 0,44%.

El barril de Brent se situaba en la media sesión europea en los 67,60 dólares, un 0,07% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 63,32 dólares, un 0,06% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,202%, frente al 3,222% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se quedaba sin cambios en 37,9 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,08% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1787 dólares por cada euro.