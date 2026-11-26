Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 rebotaba un 1,71% en la media sesión de este jueves, hasta los 18.953,6 puntos, tras los descensos registrados en la jornada del miércoles y en línea con el alza del 1,68% que se registraba en la apertura, en una jornada en la que los inversores tendrán que operar sin la referencia de Estados Unidos, ya que sus bolsas están cerradas este jueves por Acción de Gracias. Mañana viernes, solo abrirán media sesión.

Según explican los analistas de Renta 4, se trata de un "rebote técnico", después del cierre de la sesión de ayer en Estados Unidos. Aunque la jornada comenzó en 'rojo', hacia el cierre de la sesión, con Europa ya cerrada, acabó recuperando las pérdidas.

Asimismo, los inversores estarán pendientes del posible acuerdo al que puedan llegar los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea sobre el relevo de la cúpula del Banco Central Europeo (BCE), con el español Pablo Hernández de Cos como favorito para la presidencia. El instituto emisor también publicará sus actas de su última reunión de política monetaria.

Respecto a la IA, la agencia de calificación crediticia S&P Global ha puesto en vigilancia negativa la nota de solvencia 'AA' de Nvidia, lo que abre la posibilidad de una rebaja de rating a corto plazo, después de que los recientes acontecimientos alrededor de la empresa hayan suscitado "dudas sobre la eficacia del marco de gestión y gobierno corporativo" del diseñador de microprocesadores de vanguardia, incluyendo la independencia del consejo de administración y el riesgo asociado a la figura del "hombre clave".

Además, las autoridades chinas han manifestado este jueves su rechazo a la propuesta estadounidenses de imponer nuevos aranceles de hasta el 20% a catorce economías, entre ellas la del país asiático, tras una investigación comercial sobre el supuesto exceso de capacidad industrial, iniciativa que Pekín ha denunciado por su carácter unilateral y por considerar que vulnera las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y perjudica el orden económico internacional.

En clave nacional, antes de la apertura del mercado, Iberdrola ha comunicado que ha obtenido la aprobación de la Comisión Europea en el marco del Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras (FSR, por sus siglas en inglés) para la adquisición del 80% de Caruna, la mayor compañía de distribución eléctrica de Finlandia, por algo más de 2.000 millones de euros.

Asimismo, Grifols ha indicado que abonará el próximo 4 de diciembre un dividendo bruto unitario de 0,15 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2026, con un desembolso total de casi 102,1 millones.

Hacia las 12.00 horas, los 35 valores del Ibex cotizaban en positivo. Los mayores ascensos eran los de Solaria (+5,94%), ArcelorMittal (+3,68%), Banco Santander (+2,73%), BBVA (+2,63%), Unicaja (+2,50%), Banco Sabadell (+2,48%), CaixaBank (+2,32%).

El resto de los principales mercados europeos también rebotaba, con Londres subiendo un 1,41%; París, un 1,71%; Fráncfort, un 1,82%; y Milán, un 2,15%.

El barril de Brent se situaba en 94,99 dólares, un 0,40% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 84,43 dólares, un 0,90% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,862%, frente al 3,848% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se estrechaba levemente hasta los 61 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,0971 dólares por cada euro.