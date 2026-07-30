El Ibex 35 rebota hasta los 19.757 puntos (+1,78%), espoleado por la banca

Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con un alza del 1,78%, hasta situarse en los 19.757,7 puntos, a caballo de la buena marcha de la banca, que ha registrado incrementos de más de un 2% de media, con BBVA liderando al sector y subiendo un 5%.

En el ámbito geopolítico, Estados Unidos ha lanzado un nuevo ataque contra Irán en represalia, según ha defendido el Ejército norteamericano, por los "intentos de ataque" lanzados en la víspera contra las fuerzas e intereses estadounidenses presentes en Oriente Próximo.

"En un ataque perpetrado por el enemigo estadounidense contra una vivienda en la ciudad de Qeshm, los padres de la familia y un niño de dos años perdieron la vida, mientras que dos niños, de siete y nueve años resultaron heridos y fueron trasladados al hospital", ha lamentado la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Fars.

En España, BBVA ha señalado que cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 6.051 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,1% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias "al buen comportamiento de los ingresos recurrentes, favorecidos por el dinamismo de la actividad crediticia".

También se han publicado las cuentas de Fluidra, Proseguir Cash, Faes Farma, DIA, Cementos Molins, ArcelorMittal o Técnicas Reunidas.

En el terreno 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado que la economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más respecto al trimestre anterior, y registró un avance interanual del 2,7%, una tasa similar a la anotada entre enero y marzo.

Asimismo, se ha conocido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el mes de julio en el 3,5%, lo que supone un aumento de tres décimas respecto a la registrada en junio y su tasa más elevada desde mayo de 2024.

En Europa, la tasa de paro de la eurozona se mantuvo estable el pasado mes de junio en el 6,3%, donde se mantiene anclada desde marzo de 2026, mientras que en el conjunto de la Unión Europea repitió en el 6%.

Al otro lado del Atlántico, la Reserva Federal estadounidense (Fed, por sus siglas en inglés) decidió mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, cumpliendo así con los pronósticos del consenso de analistas.

En este contexto, los valores que más han subido han sido Sacyr (+5,47%), BBVA (+5%), Solaria (+3,81%), Acciona (+3,79%), Acciona Energía (+3,68%), ACS (+3,30%), Bankinter (+3,17%) y ArcelorMittal (+2,98%).

Del lado contrario, los mayores descensos han sido los de Telefónica (-1,72%), Amadeus (-1,52%), Enagás (-1,34%), Naturgy (-1,23%) y Logista (-0,96%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres ha caído un 0,10%, mientras que París ha subido un 0,92%; Fráncfort, un 0,60%; y Milán, un 1,29%.

El barril de Brent se situaba al cierre del mercado europeo en los 89,35 dólares, un 1,53% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 83,75 dólares, un 0,79% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía hasta el 3,602%, frente al 3,621% del cierre del miércoles. La prima de riesgo frente a la deuda alemana caía así a los 44,6 puntos básicos.

De su lado, el euro se apreciaba un 0,48% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1521 dólares por cada euro.