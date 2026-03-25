El Ibex 35 recupera los 17.100 puntos, un 1,54% más, ante las expectativas de desescalada en Irán

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este miércoles con un alza del 1,54%, hasta situarse en los 17.169,9 puntos, en una jornada marcada por la bajada de los precios del petróleo ante las expectativas de desescalada de la guerra en Oriente Próximo, iniciada el pasado 28 de febrero.

En concreto, la moderación del precio del crudo se debe a la oleada de optimismo que está recorriendo los mercados con la posibilidad de un alto el fuego del conflicto después de que, según 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal', la Administración norteamericana haya enviado a Teherán un supuesto plan de paz de 15 puntos.

No obstante, en respuesta a dichas informaciones, un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha enviado al Gobierno de EEUU la advertencia de que "no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores", a la par que ha subrayado que no llegarán a un acuerdo con ellos "ni ahora ni nunca".

En consecuencia, los precios de los combustibles fósiles han ralentizado su caída a lo largo de la sesión y al cierre de la Bolsa de Madrid el precio del barril de Brent --de referencia en Europa-- cotizaba en los 101,26 dólares, tras bajar un 3,06%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- se negociaba sobre los 90 'billetes verdes' después de retroceder un 2,54%.

Por su parte, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en Países Bajos, se anotaba el mayor de los ajustes de la jornada entre los hidrocarburos y cotizaba en los 52,25 euros el megavatio hora, tras bajar un 3,31%.

Respecto al ámbito macroeconómico, se ha conocido que la tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de febrero en el 3%, repitiendo el ritmo de subida de precios observado en enero antes de que los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán desencadenarán la actual crisis en Oriente Próximo.

En el plano empresarial, los inversores permanecen atentos a la reunión del consejo de administración de Indra, que se celebra este miércoles en medio de las dudas sobre la continuidad de Ángel Escribano como presidente de la firma.

"SE REQUIERE DE AVANCES MÁS CONCRETOS"

En este contexto, Acciona lideraba las subidas (+3,34%), seguida de Solaria (+3,23%), Indra (+2,96%), Bankinter (+2,57%) y Banco Sabadell (+2,43%). En el extremo opuesto, solo dos valores han cerrado en rojo: Puig (-1,36%) y Cellnex (-0,26%). Colonial, que a lo largo de la sesión también registraba signo negativo, repite precio respecto al toque de campana del martes.

Pese a la buena sesión, tanto en el parqué nacional como en las materias primas, los analistas de Bankinter reconocen que hay tener "cautela", ya que la alta incertidumbre todavía prevalece, y argumentan que "para que se mantenga cualquier repunte de alivio, se requiere de avances más concretos", en referencia a la guerra en Oriente Próximo.

El resto de las principales bolsas del Viejo Continente también ha cerrado la jornada en 'verde', aunque ninguna consigue superar la apreciación del selectivo español: el CAC40 francés se ha revalorizado un 1,1%, el FTSE 100 británico, un 1,26%; el DAX alemán, un 1,34%; y el FTSE MIB italiano, un 1,46%.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se sitúa en el 3,458%, frente al 3,540% registrado al cierre del día anterior. Además, el diferencial respecto a la deuda alemana, la conocida como prima de riesgo, se ubicaba en los 51,01 puntos básicos.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro ha vuelto a depreciarse frente al dólar, en este caso un 0,32%, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1571 'billetes verdes' por cada euro.

Asimismo, entre los activos refugio, el oro se encuentra este miércoles en los 4.500 dólares la onza, en un contexto en el que los los expertos confían en su rebote. En particular, la gestora de activos francesa Ofi Invest AM detalla que las oportunidades de compra que ofrece el metal se deben a que su desplome es "coyuntural" y "no han variado sus fundamentos sólidos".

Así, al precio actual, el oro tiene un potencial de subida de más del 38% hasta alcanzar las previsiones de JP Morgan, que estima que el metal alcanzará los 6.300 dólares a finales de año.

De su lado, el bitcoin se mantiene prácticamente plano al toque de campana del parqué español y se posiciona en el entorno de los 71.500 dólares.