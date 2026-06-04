El Ibex 35 remonta un 0,69% y recupera los 18.300 puntos en la media sesión, con el crudo a la baja

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con un avance del 0,69% en la media sesión de este jueves, hasta situarse en los 18.301,10 puntos, en una apertura influida de nuevo por los precios del petróleo Brent, que están bajando a 95 dólares el barril ante las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán este fin de semana.

No obstante, los analistas de Renta 4 advierten sobre "un exceso de optimismo en el mercado" y proyectan que el crudo Brent "podría escalar hasta los 130 dólares el barril si el bloqueo de la ruta marítima [el estrecho de Ormuz] se prolonga ante la constante reducción de los inventarios globales de crudo".

En este sentido, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 95,73 dólares en la media sesión de las Bolsas europeas, tras decrecer un 2,13%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 94,21 dólares después de retroceder un 1,87%.

Los inversores también están pendientes de la salida a Bolsa de SpaceX. La compañía estadounidense fundada por Elon Musk ha fijado un precio de 135 dólares para los más de 555 millones de títulos que la compañía ofrecerá en su inminente salto al parqué para levantar unos 75.000 millones de dólares (64.588 millones de euros) en lo que será la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de la historia, otorgando a la firma aeroespacial una valoración de 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros).

En el ámbito 'macro', el Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 5.565 millones de euros, en el rango medio previsto, en bonos y obligaciones del Estado y lo ha hecho a tipos más altos en todas las referencias, salvo en el caso de las obligaciones del Estado a 15 años, donde se ha moderado la rentabilidad ofrecida a los inversores.

En este contexto, Amadeus lideraba las subidas en la media sesión (+2,73%), seguido de Inditex (+2,10%), Redeia (+1,50%), Aena (+1,49%) y Puig (+1,45%). De su lado, Acciona Energía encabezaba los descensos (-1,31%), seguido de Repsol (-1,24%), Colonial (-0,97%), Acerinox (-0,86%) y Acciona (-0,33%).

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente cotizaba a media sesión con signo mixto: el británico FTSE 100 perdía un 0,48%, el francés Cac 40 avanzaba un 0,80%, el alemán Dax subía un 0,33%, el italiano FTSE MIB retrocedía un 0,28% y el Euro Stoxx 50 ganaba un 0,16%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha descendido al 3,449%, desde el 3,461% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha elevado hasta 42,16 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,24% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1625 dólares por cada euro.