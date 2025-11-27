El Ibex 35 repite resultado en los 16.300 puntos en una jornada de calma por el festivo de Wall Street

Archivo - Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 6 de septiembre de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha repetido resultado este jueves, hasta situarse en los 16.361,8 puntos --es decir, apenas 0,7 puntos más respecto al cierre de ayer--, en una jornada de transición al no haber contado las Bolsas europeas con el termómetro de Wall Street, cerrado por la festividad estadounidense de Acción de Gracias.

Además, los analistas de Renta 4 han recordado que mañana el parqué neoyorquino abrirá durante la mitad de la sesión, si bien entre mañana viernes y el lunes se celebrarán el 'Black Friday' y el 'Cyber Monday', lo que inicia la campaña navideña y puede dar pistas sobre la evolución del consumo privado estadounidense.

"Un momento en el que se concentra aproximadamente el 18% de las ventas minoristas anuales en Estados Unidos", han apostillado al respecto los expertos de Banca March para dar cuenta de su importancia económica.

De la jornada de ayer, los expertos han destacado el desempleo semanal, que se encuentra en mínimo de nueve meses, lo que sugiere que el mercado laboral "no está tan débil como algunos temen".

Por su parte, el Libro Beige de la Fed, publicado también este pasado miércoles, mostró un tono "cauto" respecto a la evolución de la actividad económica, aunque con cierta presión a la baja en el empleo y al alza en inflación por los aranceles.

Así las cosas, la herramienta CME FedWatch otorga ahora una probabilidad del 87% a que los tipos de interés bajarán en cuarto de punto en la reunión del banco central estadounidense prevista para el 10 de diciembre, lo que dejaría las tasas de referencia en el 3,5-3,75%.

En cuanto a los presupuestos del Reino Unido, presentados ayer por la canciller de Hacienda, Rachel Reeves, Renta 4 ha destacado que fueron "algo más restrictivos" de lo esperado, pero que han sido "bien recibidos" por el mercado.

Los expertos han explicado que estas cuentas dan un colchón fiscal superior al esperado, a pesar de la revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento por productividad. Este colchón, ha incidido la entidad, se conseguirá a costa de unos mayores impuestos, lo que permitirá una menor emisión de deuda.

Dentro de la agenda 'macro' de este jueves, apenas han destacado los datos de confianza del consumidor en la eurozona y en Alemania, que han mejorado ligeramente.

Por otro lado, el Gobierno de Venezuela ha revocado las concesiones de seis aerolíneas, entre ellas la española Iberia, "por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos". Tras ello, IAG --grupo del que forma parte Iberia-- ha cerrado con un descenso de un 0,24% (excluyendo el efecto 'ex-dividend', ha subido un 0,82%).

Acciona Energía ha alcanzado un acuerdo con Cennergi, filial de Exxaro Resources Limited y uno de los principales productores independientes de energía renovable en Sudáfrica, para la venta de su participación en dos activos renovables que suman 232 megavatios (MW) de capacidad, por un valor empresarial de 255 millones de euros.

De su lado, David Martínez ha presentado su renuncia como consejero dominical de Banco Sabadell tras haber apoyado la OPA del BBVA, mientras que el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha defendido el nuevo plan estratégico de la compañía, con el cual la teleco busca mejorar su eficiencia para "poder invertir más" y generar retornos a futuro a pesar de "sacrificar caja a corto plazo".

En este contexto, los valores más alcistas del Ibex 35 han sido Acciona Energía (+2,13%), Indra (+1,97%), Merlin Properties (+1,77%), Sacyr (+1,26%) y Telefónica (+1,12%). Por el lado contrario, las mayores caídas han sido para ArcelorMittal (-1,19%), Amadeus (-0,79%), ACS (-0,5%), BBVA (-0,4%), Naturgy (-0,37%) e Iberdrola (-0,3%).

Las principales Bolsas europeas han cerrado con tímidos ascensos: Londres ha sumado un 0,02%; París un 0,04%; Fráncfort un 0,18% y Milán un 0,21%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, registraba un alza un 0,16% y se situaba en los 63,23 dólares, mientras que su cotización del West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía un 0,43%, hasta los 58,9 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba sin apenas cambios en 1,1595 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años ha cerrado en el 3,163% tras sumar un punto básico, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 48,5 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se abarataba un 0,15%, hasta los 4.155 dólares, mientras que el bitcoin se impulsaba un 1,5% y se cotizaba en los 91.480 dólares.