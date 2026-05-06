El Ibex 35 repunta un 2,5% y recupera los 18.000 puntos, con el petróleo en 101 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este miércoles con un alza del 2,47%, lo que ha llevado al selectivo a recuperar los 18.000 puntos, una cota que no alcanzaba desde hace dos semanas, en su mejor sesión desde el inicio de la tregua en la guerra de Oriente Próximo.

En concreto, el índice español ha acabado la jornada en los 18.104,3 puntos, con el petróleo, principal termómetro del conflicto, corrigiendo hasta los 101 dólares, en una sesión marcada por las expectativas de acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado en la madrugada de la presente jornada que la operación 'Furia Épica', lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, ha "concluido".

De hecho, el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha señalado que pondrá fin a la operación contra la República Islámica y levantará el "altamente efectivo bloqueo" en el estrecho de Ormuz si Teherán "acepta cumplir con lo acordado".

"Asumiendo que Irán acepta cumplir con lo acordado, lo que quizá es mucho asumir, la ya legendaria 'Furia Épica' terminará y el altamente efectivo bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz quede abierto para todos, incluido Irán", ha precisado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

No obstante, Trump ha reiterado sus amenazas contra el país y ha subrayado que si Irán "no acepta", "empiezan los bombardeos". "Tristemente, serán a un nivel mucho más alto y a una intensidad como nunca antes", ha zanjado el inquilino de la Casa Blanca, sin que las autoridades iraníes se hayan pronunciado por ahora en respuesta a este mensaje.

En este contexto, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, descendía un 7,43% al cierre de la Bolsa de Madrid, hasta situarse en los 101,7 dólares, mientras que el barril West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía un 7,11%, hasta los 95 'billetes verdes'.

"El mercado petrolero ha superado la reacción inicial de 'shock' y se ha estabilizado en un régimen de absorción del déficit. Hay margen de maniobra para afrontar la crisis de oferta, por lo que nuestras perspectivas se mantienen: la crisis actual debería seguir el patrón histórico de un 'shock' de precios breve pero intenso", ha argumentado el responsable de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker.

De su lado, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, retrocedía un 3%, hasta los 43,8 euros por megavatio hora.

LAS BOLSA EUROPEAS SE TIÑEN DE 'VERDE'

En el ámbito empresarial, este pasado martes, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) salió del accionariado de Indra tras lanzar, al cierre del mercado, una colocación acelerada de su participación del 14,3% en el capital de la compañía tecnológica y de defensa, valorada en más de 1.300 millones de euros.

Además, en la presente jornada, y antes de la apertura de las bolsas, Rovi ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 9,4 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 48% inferior a la del mismo periodo de 2025, cuando registró ganancias de 18,1 millones, lo que le ha costado convertirse en el valor más bajista del selectivo nacional al desplomarse más un 16%, hasta los 67,1 euros por acción.

De su lado, Fluidra ha informado de que alcanzó los 564 millones de euros en ventas en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 5,4% interanual a tipo de cambio constante, con crecimiento en todas las regiones y una contribución "positiva" tanto del volumen como del precio.

En el ámbito macro, la actividad del sector privado de España se ha deteriorado sustancialmente en el mes de abril, cuando el índice PMI compuesto bajó hasta los 48,7 puntos desde los 52,4 del mes anterior, situándose por primera vez en dos años y medio en un escenario de contracción ante el fuerte deterioro en el sector servicios a causa de la incertidumbre provocada por el conflicto en Oriente Próximo.

Con todo, la renta variable ha experimentado su mejor jornada del mes de mayo. Los principales valores alcistas han sido ArcelorMittal (+8,03%), IAG (+6,48%), ACS (+4,93%), Aena (+4,51%) y Banco Santander (+4,09%). Del lado contrario, solo cinco valores se han teñido de 'rojo'. Se trata de Rovi (-16,02%), Repsol (-4,45%), Solaria (-1,76%), Naturgy (-0,38%) y Enagás (-0,18%).

El signo positivo se ha extendido al resto de los principales parqués europeos, con el CAC francés subiendo un 2,94%; el MIb italiano, un 2,35%; el FTSE británico, un 2,15%; y el Dax alemán, un 2,12%.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía al 3,422% al cierre de las Bolsas europeas, por debajo del 3,514% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- se estrechaba a 43,94 puntos básicos, por debajo de los 45,1 enteros anteriores.

Pese a la bajada del interés de las obligaciones, el director de inversiones de UBS, Mark Haefele, ha explicado que "los rendimientos de los bonos gubernamentales se mantienen muy por encima de los niveles previos al conflicto, ya que los elevados precios del petróleo han intensificado las preocupaciones sobre la inflación". Sin embargo, Haefele ha anticipado que "es menos probable que el Banco Central Europeo suba los tipos".

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,53% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1755 'billetes verdes' por cada euro.

Por último, el oro, activo refugio por excelencia, mejoró su posición en más de un 3% este miércoles y cotizaba al cierre de la Bolsa de Madrid en el entorno de los 4.700 dólares la onza.

Entre las criptomonedas, el bitcoin se alzaba casi un 2% y recuperaba la cota de los 81.500 'billetes verdes'.