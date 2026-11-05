El Ibex 35 resiste al desplome de las tecnológicas en EEUU y sube un 0,6%, con el crudo en 97 dólares

Archivo - Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con una subida de cerca del 0,6%, pese a que las tecnológicas y las firmas de semiconductores internacionales se desplomaran en la apertura de los parqués de Estados Unidos (EEUU) ante el miedo a que la victoria de los demócratas limite la proliferación de los centros de datos y los temores del impacto de la Inteligencia Artificial (IA).

En este contexto, el selectivo nacional se ha revalorizado un 0,59%, hasta los 19.486 puntos, aunque a lo largo del día ha llegado a repuntar cerca de un 1,8%, prolongando, momentáneamente, el 'rally' de este miércoles tras los comicios en el país norteamericano.

Al mismo tiempo, la jornada ha seguido marcada por la presentación de resultados empresariales de este tercer trimestre de 2026 y por el conflicto en Oriente Próximo, que retiene los precios del crudo en el umbral de los 97 dólares.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este jueves de que dos petroleros de gran tonelaje y un remolcador se han incendiado tras impactar con minas navales cuando intentaban cruzar de forma "ilegal" el estrecho de Ormuz, al tiempo que ha asegurado haber tomado el control y desviado dos drones de ataque estadounidenses.

Además, el presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha ironizado este jueves con la valoración del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, atribuyendo a la guerra con Teherán la debacle del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato y le ha reclamado que traslade estos análisis al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- ascendía al cierre de las Bolsas comunitarias un 2,3%, hasta los 96,78 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se situaba en los 90 'billetes verdes', un 2,4% más. Los repuntes se suceden despúes de que en la jornada de este miércoles ambos valores llegaran a desplomarse hasta un 8%.

"El mercado parece percibir una menor probabilidad de una escalada inmediata del conflicto, aunque, desde nuestra perspectiva, no existen pruebas contundentes que lo respalden. Dicho esto, este tipo de movimientos volátiles no deberían sorprender en un escenario general de mercados que se encuentra en estado de agitación", ha argumentado el director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker.

ROVI (+8,3%) Y BBVA (+2%) LIDERAN LOS ASCENSOS DEL SELECTIVO

En el ámbito empresarial, Rovi ha informado, antes de la apertura del mercado, de que obtuvo un beneficio neto de 162,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 67% superior a la del mismo periodo de 2025.

También se ha publicado que el grupo cooperativo español Dcoop y Acesur se han impuesto en la puja por Deoleo a la oferta presentada por el grupo aceitero sevillano Migasa y la italiana Coricelli en una operación valorada en 520 millones.

De su lado, el grupo siderúrgico ArcelorMittal ha indicado que contabilizó un beneficio neto atribuido de 867 millones de dólares (alrededor de 800 millones de euros) durante los nueve primeros meses de 2026, lo que representa una caída del 70,8% respecto a las ganancias de 2.975 millones de dólares (unos 2.744 millones de euros) registradas en el mismo periodo del año anterior.

Así, los valores más alcistas del selectivo español han sido Rovi (+8,31%) BBVA (+2,05%), Bankinter (+1,78%), Inditex (+1,69%) y Repsol (+1,55%). Por el contrario, Indra ha encabezado las caídas con un -3,94%, seguida de Merlín (-3,67%), ACS (+3,03%), Acerinox (-2,09%) y Sacyr (-2,08%).

El resto de los principales mercados europeos ha cerrado con signo negativo, salvo el CAC 40 francés, que se ha revalorizado un 0,34%. Por su parte, el FTSE 100 británico y el DAX alemán se han contraído un 0,43%; y el MIB italiano, un 1,03%.

Al otro lado del charco, el Nasdaq 100 se anotaba una caída de cerca del 5% a las 18.00 horas, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones se ubicaban un 3% y un 2,4% por debajo, respectivamente.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,824%, desde el 3,826% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ubicaba en los 56,86 puntos básicos.

Por último, en el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar (+0,02%), hasta cruzarse a un tipo de cambio de 1,2229 'billetes verdes' por cada moneda comunitaria.

En cuanto al oro, principal activo refugio en situaciones de inestabilidad, este mantenía su subida (+1,5%) al cierre de los parqués europeos, hasta la cota de los 4.100 dólares. De su lado, la principal criptomoneda, el bitcoin, ha respondido negativamente al ajuste a la baja del Nasdaq y el S&P 500 en EEUU, desplomándose casi un 5%, hasta los 76.600 'billetes verdes'.