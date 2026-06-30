El Ibex 35 se revaloriza un 12,50% en el primer semestre del año, al borde de los 19.500 puntos

Archivo - Cartel colocado en las inmediaciones del edificio de La Bolsa de Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado el primer semestre del 2026 con una subida del 12,50%, hasta situarse en los 19.471,90 puntos y a escasa distancia de revalidar los máximos históricos de 19.542,30 puntos alcanzados el pasado 22 de junio al calor de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para cesar las hostilidades en Oriente Próximo.

El principal índice bursátil español ha cerrado el segundo trimestre del 2026 con una subida del 14,20%, y en el mes de junio la subida fue del 6%. Solo en este martes, el Ibex 35 ha registrado un avance del 0,44%.

El analista de XTB, Manuel Pinto, ha destacado que las entidades bancarias han vuelto a ser uno de los grandes motores del mercado: "Este comportamiento refleja que los inversores continúan descontando un escenario de crecimiento económico relativamente sólido y unos tipos de interés que seguirán elevados durante más tiempo del previsto, favoreciendo la rentabilidad del negocio bancario", subrayó.

Con el inicio del tercer trimestre, el analista espera que algunas empresas perjudicadas por la guerra puedan "seguir rebotando" con un panorama en la región más estable y cercano a la paz.

"Los riesgos de suministro de petróleo para el verano han disminuido considerablemente con la recuperación parcial del tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Aunque dicho tráfico se seguirá recuperando de manera paulatina, es probable que algunos valores ya empiecen a descontar este escenario", señala.

A nivel geopolítico, las autoridades de Qatar han confirmado este martes que una delegación de Estados Unidos se ha desplazado a la capital, Doha, para abordar las conversaciones de paz con Irán, si bien ha descartado que vaya a haber reuniones con representantes de Irán.

En el ámbito internacional, el producto interior bruto (PIB) de Reino Unido registró una expansión del 0,6% en el primer trimestre de 2026, confirmando así la anterior estimación del dato, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS), que ha rebajado una décima el dato de expansión correspondiente al año pasado, hasta el 1,3%.

En España, en el ámbito empresarial, OHLA, firma que cotiza en el continuo, ha votado en su junta general ordinaria de accionistas, celebrada este martes en segunda convocatoria, la reducción a nueve del número de consejeros y la reelección de EY como auditor de cuentas, entre otras propuestas de acuerdos.

De hecho, la empresa prevé lograr en 2026 unas ventas de más de 4.100 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) por encima de los 215 millones de euros, según ha comunicado este martes, con lo que superaría los resultados de 2025. A esto se suma una estimación de contratación de 4.400 millones de euros para el año actual, de acuerdo con los objetivos financieros del grupo.

Asimismo, Indra ha afrontado hoy la primera junta de accionistas de la nueva era liderada por el consejero delegado, Josep Maria Recasens, y el presidente, Ángel Simón. La reunión ha aprobado, entre otros puntos, el reparto de un dividendo de 0,30 euros por acción el próximo 9 de julio y y el retraso de la presentación de su nueva hoja de ruta, que espera presentar antes de que termine el año.

En este contexto, los mayores valores alcistas en la sesión de este martes han sido ArcelorMittal (+2,37%), Repsol (+2,04%), ACS (+1,90%), Acciona (+1,54%) y BBVA (+1,48%). De su lado, Solaria encabezó los descensos (-7,16%), seguida de Enagás (-3,64%), Aena (-2,42%), Cellnex (-2,28%) y Telefónica (-2,06%).

El resto de las principales plazas europeas han finalizado el mes en positivo: el británico FTSE 100 ha subido un 0,12%, el francés Cac 40 un 0,44%, el alemán Dax un 1,50%, el italiano FTSE MIB un 1,01% y el Euro Stoxx 50 un 1,55%. De ellos, el índice italiano es el que más se ha revalorizado desde el inicio del año (14,99%).

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba al cierre de la sesión en Europa con alzas: el Dow Jones subía un 0,22%, el S&P 500 un 0,52% y el Nasdaq 100, índice especializado en valores tecnológicos, un 1,19%. Pese a las fuertes correcciones en tecnología sufridas en la última semana, el Nasdaq 100 ha firmado su mejor trimestre desde el segundo trimestre del 2020.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, alcanzaba los 73,02 dólares, un 0,18% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 0,92% hasta los 70,10 dólares. Al cierre del primer semestre, el precio del Brent ha subido un 20,08% y el WTI un 22,03%.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,341%, frente al 3,345% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se situaba en los 48,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba al cierre de la sesión un 0,01% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1422 dólares.

En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba un 0,08% hasta situarse en los 4.042 dólares, mientras que la principal criptomoneda del mercado, el bitcoin, caía un 2,40% hasta los 58.433 dólares tras descender este lunes por debajo de la barrera psicológica de los 60.000 dólares.