Euroclear busca frenar en tribunal belga multa de 220.000 millones que Rusia le impuso por activos congelados

Archivo - Sede de Euroclear en Bruselas. - Ansgar Haase/dpa - Archivo

BRUSELAS 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La entidad depositaria belga Euroclear ha acudido a los tribunales del país para tratar de frenar una multa de 220.000 millones de euros que la justicia rusa le impuso el pasado mayo por bloquear los activos del Banco Central de Rusia, en cumplimiento de las sanciones impuestas por la UE a los responsables de la invasión de Ucrania.

Según ha informado la defensa de Euroclear al diario L'Echo, el organismo pide la anulación del fallo dictado en Moscú y cuestiona la competencia del tribunal de arbitraje ruso, que condenó a Euroclear por "acciones ilegales" que impiden al Banco Central de Rusia disponer de sus activos.

Euroclear, además, define aquel juicio como "un proceso parodia" e "injusto" y sostiene que sólo los tribunales belgas son competentes puesto que la sede de la entidad se encuentra en Bélgica; al tiempo que denuncia irregularidades como que la jueza que llevó el caso fuera sustituida la víspera de pronunciar el fallo.

El Banco Central de Rusia demandó a Euroclear para reclamar tanto los activos bloqueados como los intereses perdidos desde que la Unión Europea acordó incluir en su régimen de sanciones por la guerra de invasión contra Ucrania la congelación de los bonos, efectivo y valores del banco ruso en territorio comunitario, la mayoría de ellos depositados en la entidad depositaria belga.