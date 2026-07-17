El Ibex 35 roza los 19.200 puntos (-0,58%) en la media sesión, con dudas en torno a la tecnología

Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este viernes con un descenso del 0,58%, hasta situarse en los 19.192,10 puntos, en una jornada en la que los inversores siguen pendientes de los precios del petróleo y de las caídas pronunciadas en el sector tecnológico.

En este contexto, el coste del crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 84,74 dólares en la media sesión de las Bolsas europeas, tras subir un 1,79%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 80,49 dólares después de avanzar un 1,95%.

Las bolsas de Tokio y Seúl han despedido la sesión de este viernes con retrocesos del 4,03% y del 6,37%, respectivamente, como consecuencia del desplome generalizado de los valores tecnológicos, arrastrados por las caídas en la sesión de ayer de las 'chiperas' estadounidenses ante la incertidumbre de cara a la inminente publicación de las cuentas del segundo trimestre.

Pese a los resultados positivos publicados por TSMC y Samsung en los últimos días, los analistas de Renta 4 apuntan que el mercado "cuestiona la sostenibilidad de las valoraciones", con China presentando modelos de inteligencia artificial "que se acercan a los americanos" y donde la volatilidad se intensifica por los fondos cotizados (ETFs) apalancados. Así, en países como Corea del Sur se están planteando medidas regulatorias para frenar esta volatilidad.

A nivel geopolítico, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este viernes un ataque contra dos instalaciones de radares de Estados Unidos en Omán, en el marco de su respuesta a los últimos bombardeos estadounidenses contra el país asiático, un intercambio de ataques que tiene lugar pese al alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

Sobre esta cuestión, el director de análisis de LBP AM, Sebastian Paris Horvitz, señala que "la situación en el estrecho de Ormuz ha empeorado" y advierte de que "el cierre del estrecho de Ormuz pone en peligro el rebote de la actividad económica".

En el terreno 'macro', se ha conocido que la tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en junio en el 2,8%, lo que supone una desaceleración de cuatro décimas respecto del dato de mayo y el menor aumento del coste de la vida en la región desde el marzo.

Los valores más alcistas de la jornada en la media sesión eran Endesa (+1,69%), Telefónica (+1,45%), Redeia (+1,37%), Enagás (+1,20%) e Iberdrola (+1,19%). De su lado, ACS encabezaba los retrocesos (-2,35%), seguido de ArcelorMittal (-2,11%), BBVA (-1,99%), Solaria (-1,62%) y Acerinox (-1,58%).

El resto de las principales Bolsas europeas cotizaban en la media sesión con retrocesos: el índice británico FTSE 100 perdía un 0,02%, el Cac 40 un 1,04%, el alemán Dax un 0,97%, el italiano FTSE MIB un 0,89% y el Euro Stoxx 50 sufría una caída del 1,24%, lastrado por los valores ligados a los semiconductores.

Respecto a la renta fija, el tipo de interés del bono español con un plazo de vencimiento de 10 años ascendía hasta el 3,592%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 46,45 puntos básicos.

En cuanto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,04% en su cruce con el dólar y se intercambiaba por 1,1437 'billetes verdes' en la media sesión.