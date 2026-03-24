El Ibex 35 se sitúa por debajo de los 16.900 en la media sesión, con la volatilidad de Irán de fondo

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se daba la vuelta en la media sesión de este martes, aunque mantenía una evolución moderada, todavía con los inversores tratando de digerir la volatilidad geopolítica a cuenta de la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Si en la apertura el selectivo subía un 0,11%, hacia las 12.00 horas caía un 0,08%, hasta situarse en los 16.875 puntos.

El precio del barril de Brent, el termómetro con el que se está midiendo el conflicto en Oriente Próximo, se situaba en los 101,69 dólares, apenas un 1,72% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 90,43 dólares, un 2,60% más.

El precio del Brent registró ayer un importante descenso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara posponer cinco días los ataques contra centrales eléctricas de Irán y afirmara haber mantenido "conversaciones muy sólidas" con el país persa para un eventual pacto que ponga fin a la guerra.

Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha negado que haya ninguna negociación con Estados Unidos y ha atribuido el anuncio de Trump, sobre la inminencia de un acuerdo con Teherán a un intento de manipular el precio del petróleo.

"No ha habido ninguna negociación con EEUU. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados EEUU e Israel", afirmó en un mensaje publicado en redes sociales.

Tras el desmentido de Irán a las palabras de Trump, el precio del crudo ha retomado los ascensos. La semana pasada el Brent llegó a superar los 119 dólares por barril después de que Irán atacara un complejo de gas natural licuado situado en la localidad catarí de Ras Lafan, tras un bombardeo previo de Israel sobre uno de los más importantes yacimientos de gas de Irán, el campo de South Pars.

"Continúa siendo complicado interpretar los mensajes que, en sentido contrario envían ambos bandos del conflicto (...). No obstante, el hecho de que el conflicto haya escalado hasta un punto en los que entendemos varios de los países implicados (al menos EEUU e Irán) tengan interés en poner fin al mismo, junto con el anuncio de acercamientos, nos lleva, y así lo ha interpretado el mercado, a un punto que permite visualizar una resolución al mismo, sin estar este ni mucho menos asegurado", han explicado los analistas de Renta 4.

En todo caso, este martes se ha conocido que el primer impacto de la crisis abierta en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán ha restado ímpetu a la recuperación de la actividad del sector privado en Alemania, mientras que ha agravado la contracción entre las empresas francesas, según el dato preliminar del índice compuesto de gestores de compra (PMI).

Bajo el paraguas empresarial, Puig se encuentra en conversaciones con la estadounidense Estée Lauder para estudiar una posible fusión de sus negocios, según informó ayer al cierre del mercado. Tras este anuncio, la cotización de la empresa se disparaba un 15,41% en la media sesión, hasta rozar los 18 euros por acción.

Por detrás se situaban Cellnex (+2,13%), Redeia (+1,87%), Repsol (+1,72%), Amadeus (+1,39%), Telefónica (+1,35%) y Acciona Energía (+1,27%).

Del lado contrario, Indra caía un 3,57%; Santander, un 1,24%; BBVA, un 0,89%; Fluidra, un 0,87%; Acciona, un 0,85%; y Sacyr, un 0,73%.

La evolución del resto de los principales mercados europeos era mixta. Londres subía un 0,09% y Milán, un 0,10%, mientras que París se dejaba un 0,07% y Fráncfort, un 0,39%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,519%, frente al 3,515% registrado al cierre del lunes. No obstante, el diferencial respecto a la deuda alemana, la conocida como prima de riesgo, avanzaba un punto, hasta los 52,1 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,18% frente al dólar, hasta cruzarse a un tipo de cambio de 1,1594 dólares por cada euro.