El Ibex 35 suaviza las caídas con el crudo en los 100 dólares, pero pierde los 17.000 enteros

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha reducido su caída al cierre de la sesión de este lunes hasta el 0,86%, desde el descenso de más del 3% que había registrado en la apertura. Así, el selectivo nacional ha perdido 146 puntos respecto al viernes pasado y se sitúa en los 16.928 enteros, por debajo de la cota de los 17.000 que, pese al desplome, logró mantener la semana previa.

El índice reaccionaba así tras haber limitado el petróleo su escalada este lunes, que había tenido lugar en un contexto de continua incertidumbre debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En concreto, aunque el barril de Brent --de referencia en Europa-- había llegado a primera hora de la mañana a superar los 118 dólares por barril y rozar los precios del inicio de la guerra de Ucrania en 2022, con el cierre de la Bolsa cotizaba en 100 dólares, un 7,8% más. De su lado, el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU- alcanzaba los 95,40 dólares, un 4,95% más.

Los futuros europeos de gas natural, negociados en la plataforma TTF, han alcanzado los 56,12 euros el megavatio hora, un 5,2% más.

Los repuntes al inicio de la jornada en los precios de ambos combustibles fósiles se han producido tras los bombardeos contra las instalaciones energéticas de Irán acometidos este fin de semana por Israel y Estados Unidos.

En respuesta, la República Islámica, que ya ha elegido nuevo líder supremo --Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado ayatolá Alí Jameneí--, atacó instalaciones petrolíferas y gasistas de países vecinos, y ha intensificado el bloqueo del estrecho de Ormuz, ruta por la que transita el 20% del 'oro negro' del mundo.

A ello, hay que sumarle que tanto Emiratos Árabes Unidos como Kuwait han anunciado un recorte en la producción de petróleo y que Irak adelantaba también ayer que su almacenamiento de crudo había alcanzado su capacidad máxima.

En este contexto convulso, el G7 se ha visto obligado a dar un paso al frente. Así, las potencias que lo integran se han abierto a liberar parte de sus reservas estratégicas de petróleo en el mercado. Todo ello, con el fin de paliar los problemas de suministro.

Sin embargo, por ahora la decisión, coordinada con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), no ha encontrado el visto bueno definitivo de los ministros de Economía y Finanzas de Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. "No estamos ahí aún", ha expuesto el titular francés Roland Lescure tras el encuentro de este lunes, quien ha matizado que se usará este instrumento solo si consideran que finalmente es necesario para "estabilizar le mercado".

EL IMPULSO DEL DÓLAR En este contexto de volatilidad, solamente ocho de los 35 valores del Ibex 35 concluyeron en verde tras el toque de campana. Entre ellas encabezan las subidas Banco Sabadell (+1,1%), Endesa (+1,02%), Repsol (+1,01%), Caixabank (+0,83%), Bankinter (+0,79) y ACS (+0,78%). En las otras dos, Unicaja e Indra, el alza fue mínima. Por el contrario, entre las mayores caídas del resto de compañías se encuentran Fluidra (-5,08%), ArcelorMittal (-3,9%), Merlin (-3,59%), Acerinox (-2,42%) y Telefónica (-2,40%).

A nivel europeo, los índices del Viejo Continente también han corregido, aunque de manera desigual. Eso sí, solo el CAC-40 francés lo hace peor que el selectivo español (-1,04%). De su lado, Londres se ha dejado un 0,2%; Milán, un 0,38%; y Fráncfort, un 0,83%.

"El conflicto con Irán ha desencadenado una reacción clásica de aversión al riesgo, con los inversores revirtiendo las operaciones que habían sido populares a principios de este año y rotando hacia acciones defensivas y coberturas contra la inflación", ha explicado el analista de Generali Investments, Vladimir Oleinikov.

Asimismo, los expertos anticipan que las caídas en los parqués estarán supeditadas a la durabilidad del enfrentamiento en Oriente Próximo. En esta línea, desde Bankinter argumentan que "parece razonable que el conflicto en Irán se extienda, en el peor de los escenarios, alguna semana más, pero no meses y mucho menos un enquistamiento al estilo Rusia/Ucrania. Entre otras cosas, por las consecuencias prácticas para la política interna de EEUU".

Frente al riesgo geopolítico, los inversores reorientan su capital hacia instrumentos financieros considerados más seguros. "El dólar se ha consolidado como el activo refugio por excelencia gracias a su profunda liquidez, al tiempo que se ha visto reforzado por el repunte de los precios del petróleo --Estados Unidos es actualmente un exportador neto de energía--", exponen desde la fintech Ebury.

Así, la divisa norteamericana se apreciaba un 0,20% frente al euro, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1594 'billetes verdes' por cada euro al cierre de los mercados de renta variable europeos.

El oro y el bitcoin, otros dos valores de protección, cotizaban: el primero por encima de los 5.000 dólares la onza y el segundo cerca de los 69.000 dólares.

EL MERCADO ANTICIPA UNA SUBIDA DE LOS TIPOS DE INTERÉS

Por su parte, en el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se redujo levemente hasta el 3,336%, desde el 3,351% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo se ubica en los 49,19 puntos básicos.

Aun así, el interés de las obligaciones de España a 10 años ha aumentado en más de 270 puntos desde el 3,064% anotado el pasado viernes 27 de febrero. Su incremento no es ajeno al del resto de países del Viejo Continente.

Entre los Estados miembros de la Unión Europea, la deuda soberana continúa al alza por el aumento de las expectativas de inflación, impulsadas por el encarecimiento de los precios de la energía. Este escenario alimenta, a su vez, las previsiones de un posible endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo (BCE).

"La próxima decisión del BCE será una subida de tipos se ha visto confirmada, dado que los mercados de 'swaps' ya descuentan casi por completo dos subidas de 25 puntos básicos entre ahora y finales de año, como respuesta a esta potencial dinámica inflacionista", señalan los analistas de Ebury.

Al otro lado del charco, los analistas de la 'fintech' observan una revisión "mucho menos agresiva de las expectativas de tipos de interés en Estados Unidos", debido "al menor impacto que podría tener el repunte del crudo en la inflación estadounidense".