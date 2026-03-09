El petróleo pulveriza los 100 dólares por barril y se dispara hasta un 60% desde los ataques a Irán

Archivo - Senadora Laura Itzel Castillo defiende que México puede vender o regalar petróleo a Cuba por soberanía histórica - Cedida - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo, tanto en su variedad Brent como West Texas Intermediate (WTI), rompía este lunes por primera vez desde 2022 la barrera psicológica de los 100 dólares por barril, tras apuntarse la mayor subida intradía de la serie histórica ante el temor por el suministro a causa del conflicto desatado en Oriente Próximo tras los ataques a Irán de Estados Unidos e Israel y la respuesta del país persa bloqueando el estrecho de Ormuz.

De este modo, el coste del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, llegaba a dispararse antes de la apertura de las bolsas del Viejo Continente hasta un 28%, tocando un máximo intradía de 119,40 dólares, el mayor precio desde junio de 2022, aunque posteriormente moderaba su escalada a algo menos de 107 dólares, con una subida de alrededor del 15 respecto del pasado viernes.

De su lado, el WTI, de referencia para el mercado estadounidense, llegaba a marcar un máximo intradía de más de 119 dólares, con un repunte del 30%, aunque paulatinamente corregía este precio y cotizaba sobre los 102 dólares por barril, con una revalorización del 13% desde el cierre anterior.

De tal manera, en comparación con el cierre del precio del petróleo el pasado 27 de febrero, última sesión hábil antes de producirse los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, el barril de crudo Brent se ha llegado a encarecer hasta un 64%, mientras que el WTI ha llegado a subir hasta un 78%.

Asimismo, el precio del gas en el mercado de futuros holándes, de referencia para Europa, si bien llegaba a subir casi un 20% antes de la apertura del Viejo Continente, hasta los 65,70 euros por megavatio hora, tras el comienzo de la negociación europea moderaba el avance al 14%.

Este lunes, la empresa energética de Bahréin, Bapco Energies, que opera la única refinería del país, declaraba fuerza mayor en sus operaciones, tras un ataque contra las citadas instalaciones en el marco del conflicto desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

"Bapco Energies BSC, la compañía energética integrada de Bahréin, por la presente notifica un caso de fuerza mayor en las operaciones de su grupo, afectadas por el conflicto regional en curso en Oriente Próximo y el reciente ataque a su complejo de refinería", ha dicho la empresa en un comunicado.

Con anterioridad, había sido QatarEnergy, uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural licuado (GNL), la que había declarado "fuerza mayor" para los compradores afectados tras interrumpir la producción como consecuencia de los ataques recibidos por sus instalaciones en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La fuerza mayor ('force majeure') es una cláusula legal que se refiere a circunstancias imprevisibles e inevitables que impiden el cumplimiento de una obligación contractual y exime de responsabilidad a las partes.

EL ESTRECHO DE ORMUZ, CRUCIAL PARA EL TRANSPORTE DE GAS Y PETRÓLEO

El estrecho de Ormuz es la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo. Por aquí transita alrededor de uno de cada cinco barriles de petróleo, y cualquier interrupción en esta vía tiene un impacto inmediato sobre la economía mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el estrecho de Ormuz se encuentra en el centro de atención de la economía global, y reaparece la pregunta de qué ocurrirá si su cierre --que no es oficial-- se prolonga en el tiempo.

En la práctica, Ormuz funciona como una puerta muy estrecha por la que debe pasar casi todo el petróleo y el gas que sale del golfo Pérsico hacia el resto del mundo, partiendo desde este punto las exportaciones de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán, los grandes productores de la región. La mayoría de los volúmenes que transitan por el estrecho no dispone de rutas alternativas para salir de la región, según la EIA.

El estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo.

El flujo de petróleo a través de este estrecho promedió 20 millones de barriles diarios en 2024, aproximadamente el 20% del consumo mundial de líquidos petrolíferos, según EIA.

Los flujos que cruzaron Ormuz en 2024 y en el primer trimestre de 2025 representaron más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo y productos derivados.

Además, aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado (GNL) también transitó por Ormuz en 2024, principalmente procedente de Qatar.

EEUU LANZA UN PLAN PARA ASEGURAR CARGAMENTOS

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos anunció el pasado viernes el lanzamiento de un plan de 20.000 millones de dólares (17.236 millones de euros) para asegurar los cargamentos transportados vía marítima en Oriente Próximo.

Según el organismo, la medida se presentó tras las consultas mantenidas con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Además, se implementará en "estrecha coordinación" con el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).

El plan se centrará, en un primer momento, en los seguros para maquinaria y casco, esto es el buque propiamente dicho, así como para su cargamento. La DFC ya ha identificado aseguradoras norteamericanas con las que contratar las pólizas.

"La cobertura de DFC ofrecerá un nivel de seguridad que ninguna otra póliza puede proporcionar. Estamos seguros de que nuestro plan de reaseguro permitirá que el petróleo, la gasolina, el gas natural licuado, el combustible para aviones y los fertilizantes vuelvan a fluir a través del estrecho de Ormuz hacia el resto del mundo", ha afirmado el consejero delegado de DFC, Ben Black.