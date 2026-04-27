El Ibex 35 sube un 0,12% en la apertura y recupera los 17.700 puntos, con el Brent a más de 107 dólares

Archivo - Bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España).- Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes con una subida del 0,12%, lo que ha llevado al selectivo hasta los 17.712,9 puntos, en una jornada marcada por los precio del petróleo, que ya superan los 107 dólares por barril.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 2% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 107,5 dólares por barril, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 96 dólares, con un avance del 1,8%.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, escalaba casi un 0,1%, hasta los 44,9 euros por megavatio hora.

A LA ESPERA DE NUEVAS SEÑALES DE NEGOCIACIÓN ENTRE EEUU E IRÁN

Los inversores se mantienen a la espera de nuevas señales de negociación entre EEUU e Irán para poner un fin definitivo a la guerra --de momento se mantiene el alto el fuego-- y para desbloquear la navegación por el estrecho de Ormuz, por donde circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

El Ejército de EEUU ha cifrado este domingo en 38 los buques a los cuales ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes" en el estratégico estrecho de Ormuz, una actuación calificada por Irán como una "violación del alto el fuego" acordado entre ambos países.

Así lo ha anunciado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de EEUU (Centcom), que ha afirmado que "las fuerzas estadounidenses han ordenado a 38 buques que den la vuelta o regresen a puerto", de acuerdo con un mensaje publicado en redes sociales. Cabe señalar que ya han pasado alrededor de dos semanas desde que Washington impusiera el cierre perimetral del estrecho de Ormuz, dejando la zona completamente bloqueada a la navegación.

EEUU ha impuesto un bloqueo en su salida al golfo Pérsico que incluye el despliegue de tres portaaviones, una medida sin precedentes en más de 20 años, desde el apogeo de las guerras de Irak y Afganistán en 2003.

En España, el Gobierno organiza este lunes la segunda edición del 'Invest in Spain Summit', un gran foro que busca reforzar la atracción de la inversión extranjera directa en España e impulsar nuevas alianzas en sectores estratégicos.

En el terreno empresarial, el gestor aeroportuario Aena retribuirá hoy a sus accionistas con un dividendo único de 1,09 euros brutos por acción con cargo a los resultados del año 2025.

De su lado, la aseguradora Línea Directa ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 23,4 millones de euros en el primer trimestre del año, un 12,3% más que en mismo periodo del ejercicio anterior, tras elevar su número de clientes y crecer en ingresos en todas las líneas de negocio, superando por primera vez en su historia los 300 millones en ingresos en un trimestre.

Por último, Grenergy ha indicado que ha firmado un acuerdo de 'tolling' financiero para el sistema de almacenamiento de su proyecto híbrido 'Escuderos' (Castilla-La Mancha) con una 'utility' internacional con calificación 'Investment Grade' por Moody's y Standard & Poor's.

Además del conflicto en Oriente Próximo, los inversores estarán pendientes esta semana de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del próximo jueves, 30 de abril. Varios miembros de la institución muestran su apuesta por que la entidad no modifique los tipos de interés ante unos efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo todavía inciertos, por lo que el banco central podría tomar la decisión de esperar para determinar con mayor precisión el rumbo de su política monetaria.

La institución liderada por Christine Lagarde ya mantuvo los tipos en torno al 2,15% en su anterior reunión --tal y como lleva haciendo desde junio de 2025--, pero alertó sobre el incremento de la inflación que podría soportar la zona euro durante los próximos meses a causa de la presión de los precios energéticos por la guerra.

ASCENSOS EN LAS BOLSAS

En este contexto de tensa espera por la guerra en Irán, las principales Bolsas europeas registran ascensos en la apertura de este lunes: Francfort sube un 0,3%, París se alza algo más de un 0,2%, y Londres se queda prácticamente en tablas con un -0,03%.

Las Bolsas asiáticas, por su parte, se han movido mayoritariamente al alza con algunas excepciones, como el Hang Seng de Hong Kong, que se deja un 0,2%.

Por su parte, el Nikkei japonés, principal índice de referencia de la Bolsa de Tokio, ha cerrado la sesión de este lunes por encima del umbral de los 60.000 puntos por primera vez desde que empezó a calcularse en 1950 coincidiendo con la temporada de presentación de resultados y ante las expectativas de una solución al conflcito en Oriente Próximo.

De este modo, el índice tokiota ha despedido la jornada del lunes con una revalorización del 1,38% que elevaba la cotización del Nikkei hasta los 60.537,36 puntos, su nivel más alto al cierre en toda la serie histórica, según los datos de Japan Exchange Group.

Por su parte, el Kospi surcoreano ha ganado un 2,2% y el índice Shenzhen de la Bolsa china se ha revalorizado un 0,4%.

En EEUU, los futuros del Dow Jones apuntan, por el momento, a una apertura ligeramente negativa, en tanto que el Nasdaq se inclina por las ganancias, todo ello después de que el primero cerrara con una caída del 0,1% el viernes y de que el segundo avanzara casi un 2%.

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban Solaria (+2,15%), Acciona Energía (+1,9%) e Indra (+1,4%). En el extremo contrario los valores que más se dejaban eran los de Iberdrola (-0,5%), Telefónica (-0,41%) y Naturgy (-0,37%).

En el mercado de divisas, el euro recupera posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1731 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,48%.