El Ibex 35 sube un 0,2% y mantiene los 15.800 puntos en la apertura, atento a Enagás y Duro Felguera

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 0,2%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.800 enteros y a situarse en los 15.860,9 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada marcada por el inicio de la temporada de resultados empresariales en España, con Enagás dando el pistoletazo de salida, y en la que los inversores estarán también pendientes de Duro Felguera, que ha solicitado la suspensión de su cotización en Bolsa.

De esta forma, el principal indicador del mercado español mantiene su tendencia al alza y se acerca a registrar uno de sus niveles de cotización más altos desde su creación en 1991.

Volviendo al ámbito empresarial, Enagás obtuvo un beneficio neto de 262,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, frente a las pérdidas de 130,2 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio pasado, en el que se vio lastrado por las minusvalías de la venta de su participación en la estadounidense Tallgrass Energy, ha informado la compañía, que avanza así para alcanzar los objetivos establecidos para el año 2025.

Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de las acciones de Duro Felguera en Bolsa y en el sistema de interconexión bursátil "mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad".

El grupo de ingeniería y bienes de equipo asturiano ha solicitado al supervisor bursátil la paralización de su cotización, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado. "Forma parte del proceso y es a petición de la compañía", han confirmado.

En el panorama internacional, el bloque demócrata del Senado de Estados Unidos ha vuelto a impedir este lunes la aprobación de una propuesta de ley de financiación que permitiría la reapertura del Gobierno, con lo que encadena así su tercera semana de cierre ante una Cámara Alta enrocada ante la falta de acuerdo entre las dos bancadas, marcada por las ya once ocasiones en las que se rechaza la norma.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas del Ibex 35 correspondían a Acciona Energía (+0,65%), Aena (+0,64%) y Cellnex (+0,55%), mientras que en el lado contrario destacaban las caídas de Solaria, con un descenso del 0,92%, y ArcelorMittal, que bajaba un 0,69%.

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, París y Francfort cedían un 0,02% y un 0,02%, en cada caso, al tiempo que en Milán y Londres subían un 0,49% y un 0,22%, respectivamente.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,49% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 60,71 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, caía un 0,53%, hasta los 56,72 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1632 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,093%.