El precio de la vivienda libre se dispara un 12,7% en 2025, su mayor alza en 18 años, según el INE

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre se disparó una media del 12,7% el año pasado, 4,3 puntos más de lo que aumentó en 2024 y su mayor repunte desde 2007, cuando subió un 9,8%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

Con la subida de 2025, el precio de la vivienda libre encadena 12 años consecutivos de incrementos. El de 2025 ha sido el más alto de la serie, que se inicia en 2007, y ha más que triplicado, por ejemplo, el experimentado en 2023, que fue del 4%.

El precio de la vivienda nueva subió una media del 11,3% en 2025, también su mayor alza desde 2007, cuando aumentó un 11,9%, y tasa cuatro décimas superior a la de 2024. Con el incremento del año pasado, el precio de la vivienda nueva acumula también 12 ejercicios de alzas.

Por su parte, el precio de la vivienda usada se disparó un 12,9% en 2024, también su mayor alza desde 2007, cuando creció un 8,2%. Con este repunte, que supera en casi cinco puntos al de 2024, la vivienda usada también acumula 12 años de subidas.

TODAS LAS CCAA ELEVAN DOS DÍGITOS SUS PRECIOS EN 2025

Todas las comunidades autónomas elevaron el precio de la vivienda en 2025 y todas lo hicieron a un ritmo de dos dígitos. Los mayores incrementos medios se registraron en Murcia (+14,3%), Aragón y Castilla y León (+14% en ambos casos) y La Rioja (+13,9%).

Les siguieron Asturias (+13,5%), Madrid (+13,4%) y Andalucía (+13,1%). En las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, el precio medio de la vivienda libre se incrementó también por encima del 13% en 2025 (+13,6% y +13,4%, respectivamente).

Los avances medios más moderados de precios en 2025 se dieron en Cataluña (+11,3%), Castilla-La Mancha (+11,5%) y Cantabria y Canarias, donde los precios se encarecieron un 11,8% en ambas regiones.

EL PRECIO SE DISPARA UN 12,9% EN EL ÚLTIMO CUARTO DE 2025

En el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre subió un 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, una décima más que en el trimestre previo y su tasa más elevada desde el primer trimestre de 2007, cuando se superó el 13% de incremento.

Con la subida del cuarto trimestre del año pasado, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió un 11,2% en el último trimestre del año pasado en comparación con el cuarto trimestre de 2024, tasa 1,5 puntos superior a la del trimestre precedente y la más elevada desde el segundo trimestre de 2025.

Por su parte, el precio de la vivienda usada se incrementó un 13,1% en tasa interanual, tres décimas menos que en el trimestre previo.

Por comunidades autónomas, todas presentaron en el cuarto trimestre de 2025 tasas interanuales positivas. Seis de ellas presentaron ascensos superiores al 14%, especialmente Castilla y León (+15,3%).

EL PRECIO DE LA VIVIENDA SUBE UN 1,8% TRIMESTRAL

En tasa trimestral (cuarto trimestre de 2025 sobre tercer trimestre del mismo año), el precio de la vivienda libre aumentó un 1,8%, tasa 1,1 puntos inferior a la del trimestre anterior y su incremento más moderado desde el cuarto trimestre de 2024.

Con la subida registrada en el último cuarto del año pasado, se encadenan ocho trimestres consecutivos de alzas trimestrales.

El precio de la vivienda nueva subió un 2,2% en el último trimestre del año pasado, 1,6 puntos más que en el trimestre anterior, mientras que el de las viviendas de segunda mano aumentó un 1,8% en comparación con el tercer trimestre de 2025, tasa 1,5 puntos inferior a la del trimestre precedente.