El Ibex 35 sube un 0,4% al mediodía y se consolida sobre los 17.300 enteros

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 subía un 0,41% al mediodía de este viernes, consolidándose por encima de los 17.300 enteros, en una jornada que servirá de transición para la semana que viene, donde las grandes referencias volverán a mover el mercado.

El selectivo, que retoma hoy la normalidad tras el parón de fin de año, sigue sin dar tregua en su escalada, llegando incluso a superar los 17.400 enteros, su mayor registro intradía en toda la serie histórica. Pocos minutos después de superar esta cota, volvía a replegarse sobre los 17.370 enteros. De cerrar en este nivel, sin embargo, volvería a romper máximos históricos.

El índice ya cerró 2025 como su mejor año desde 1993, tras registrar una revalorización acumulada del 49,27% y mantenerse por encima de los 17.000 puntos, un nivel histórico jamás alcanzado antes por el selectivo madrileño.

Este resultado se produjo en un contexto internacional caracterizado por la volatilidad derivada de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, las tensiones comerciales y las incertidumbres en torno a la inteligencia artificial (IA).

En ese marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en el último día del año una prórroga de 12 meses del incremento de aranceles que debía entrar en vigor este jueves, 1 de enero de 2026, y que afectaría a determinados productos de madera, especialmente muebles tapizados, de cocina y tocadores de baño.

En este contexto, los mayores avances del índice madrileño se los anotaban Grifols (+5,00%), Repsol (+2,95%), Acerinox (+1,90%) e IAG (+1,79%). Las caídas más significativas eran las de Solaria (-1,65%), Colonial (-1,19%), Merlin (-0,80%), Mapfre (-0,75%) y Ferrovial (-0,58%).

Las principales bolsas europeas cotizaban al mediodía también con subidas: Londres y Milán subían un 0,41%; París, un 0,21%; y Fráncfort, un 0,13%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, se mantenía prácticamente plano (+0,02%), hasta situarse en 60,86 dólares, al igual que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, que subía un 0,09% hasta los 57,47 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1719 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,312%, con la prima de riesgo en los 39,2 puntos básicos.