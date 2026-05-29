El Ibex 35 sube un 0,92% en la media sesión y tantea nuevos máximos, rozando los 18.450 puntos

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha vuelto a aproximarse a zonas de máximos históricos este viernes, registrando un alza del 0,92% en la media sesión, hasta situarse en los 18.448,2 puntos.

El mayor cierre en las últimas semanas se dio el 17 de abril, cuando el selectivo de las bolsas y mercados españoles cerró en 18.484,5 puntos. Un poco antes, el 27 de febrero, registró su máximo histórico intradía, al alcanzar los 18.573 puntos.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó anoche un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por el estrecho de Ormuz, un documento por el que las partes se comprometen a iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, si bien todavía falta el visto bueno por parte del presidente Donald Trump.

Con las esperanzas puestas en un acuerdo definitivo y en la reapertura del estrecho de Ormuz, el barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 1,52% en el arranque de la sesión europea, hasta cotizar en 92,29 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 1,51%, hasta los 87,56 dólares.

En el ámbito 'macro', hoy se ha conocido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2%, con lo que acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' energético por la guerra en Irán, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el plano empresarial, este viernes se celebra la junta general de accionistas de Iberdrola. En ella, su presidente, Ignacio Sánchez Galán ha apuntado a unas ganancias totales de 21.000 millones en el periodo 2026-2028 y a unos dividendos "récord" de 15.000 millones.

Fuera de España y de los mercados cotizados, Anthropic ha levantado 65.000 millones de dólares (55.895 millones de euros) en una ronda de financiación liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital, que valora la 'startup' responsable de modelos de IA como Claude y Mythos en 965.000 millones de dólares (829.831 millones de euros), superando la valoración estimada de OpenAI, creador de ChatGPT.

En este contexto, los principales valores alcistas en la media sesión eran Amadeus (+4,63%), Aena (+2,46%), Puig (+2,01%), BBVA (+1,81%), CaixaBank (+1,53%) e IAG (+1,53%). Del lado contrario se situaban Solaria (-1,66%), Acerinox (-0,93%), Rovi (-0,42%), Sacyr (-0,35%) y Naturgy (-0,28%).

El resto de los principales mercados europeos también cotizaba al alza, con Londres subiendo un 0,25%; París, un 1%; Fráncfort, un 0,29%; y Milán, un 0,51%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía al 3,361%, desde el 3,379% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo caía hasta los 40,7 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1645 dólares por cada euro.