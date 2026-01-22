El Ibex 35 sube un 1,3% y mira ya a recuperar los 17.700 tras desescalada del conflicto por Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca (archivo) - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves en los 17.663,4 puntos, lo que supone una subida del 1,28%, tras la desescalada del conflicto iniciado por Estados Unidos a cuenta de Groenlandia.

Después de varias semanas de amenaza con aranceles y con un posible uso de la fuerza para tomar la isla ártica, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer su intención de controlar la región mediante el diálogo, descartando una invasión militar.

En el plano internacional, el Banco Popular de China (BPC) continuará implementando una política monetaria moderadamente expansiva en 2026 a través de recortes de los tipos de interés y ajustes del coeficiente de reservas obligatorias (RRR por su sigla en inglés) para garantizar la liquidez suficiente, según el banquero central chino, Pan Gongsheng.

Por otro lado, el producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 1,1% en el tercer trimestre frente a los tres meses anteriores, según se desprende de la segunda estimación publicada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

En España, ha comenzado oficialmente la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025 con las cifras de Bankinter, que obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros en el conjunto del ejercicio pasado, lo que supone un incremento del 14,4% en comparación con las ganancias del año anterior.

Precisamente, Bankinter era uno de los valores que más han caído (-1,48%), solo por detrás de Repsol (-2,85%). Redeia se ha dejado un 0,41% e Inditex, un 0,32%.

Entre los valores que más han subido estaban ArcelorMittal (+6,34%), Puig (+4,61%), Acerinox (+4,19%), Grifols (+3,37%), Banco Santander (+2,98%) y Solaria (+2,79%).

El resto de los principales mercados europeos también ha reaccionado con tono positivo. Londres ha subido un 0,12%; París, un 0,99%; Fráncfort, un 1,20%; y Milán, un 1,36%.

El barril de Brent se dejaba un 1,89% al cierre de la sesión europea, hasta cotizar en 64,03 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en los 59,44 dólares, un 1,93% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,271%, desde el 3,277% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo se ha dejado 1,2 puntos, hasta los 38,3 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,47% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1739 dólares por cada euro.