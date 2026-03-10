El Ibex 35 sube un 2,3% en la apertura y recupera los 17.000 puntos con el crudo Brent en los 90 dólares

Archivo - Cartel que indica el edificio de la Bolsa de Madrid, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 2,34%, lo que le ha llevado a recuperar la cota psicológica de los 17.000 enteros al situarse en los 17.324,2 puntos a las 9.00 horas, en un contexto marcado por la guerra entre Irán e Israel y Estados Unidos (EEUU).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la ofensiva contra el país centroasiático está "prácticamente terminada". "Creo que la guerra está prácticamente terminada", afirmó en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión CBS, porque "no les queda nada, no les queda nada en el sentido militar". "Se va a terminar muy rápido", subrayó.

En el terreno empresarial, antes de la apertura del mercado, se ha conocido que Grupo Volkswagen recortó su beneficio neto en 2025 en un 44,3% respecto al año anterior, hasta quedarse con unas ganancias de 6.904 millones de euros.

Por su lado, Repsol ha actualizado sus métricas operativas y financieras para el periodo 2026-2028, con un plan "selectivo" de inversiones de entre 8.500 y 10.000 millones de euros hasta 2028, enfocado a proyectos ya aprobados por la compañía. La energética prevé distribuir 3.600 millones de euros en dividendos en efectivo en los próximos tres años.

Por otro lado, en el terreno 'macro', el Tesoro Público español regresará hoy a los mercados de deuda con una subasta de letras a tres y nueve meses en la que espera colocar entre 2.500 millones y 3.500 millones de euros.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Repsol (-7,49%), IAG (-1,69%) y Naturgy (-0,24%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Arcelormittal (+5,76%) y Fluidra (+4,37%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo. En concreto, París escalaba un 1,88% y Londres un 1,44%, mientras que Fráncfort y Milán crecían un 2,09% y un 2,52%, respectivamente.

EL PETRÓLEO BRENT, EN LOS 90 DÓLARES

En este escenario de incertidumbre, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- bajaba un 8,55% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 90,4 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, retrocedía un 8,87%, hasta los 86,15 dólares.

Estas caídas se producen después de que Trump haya advertido a Irán de que si emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz, las fuerzas estadounidenses "lo golpearán 20 veces más fuerte que hasta ahora".

Sus palabras se producen tras Teherán ofrecer paso libre a los buques de los países europeos que expulsen a los embajadores de Estados Unidos y de Israel.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará 20 veces más fuerte que hasta ahora", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca a través de sus redes sociales.

El mandatario estadounidense ha asegurado que esta amenaza al Gobierno iraní "es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el estrecho de Ormuz". "Ojalá sea un gesto muy apreciado", ha apostillado.

La Guardia Revolucionaria iraní ha prometido que dejará paso libre a los buques de "cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio", mientras que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha advertido de que "es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el Estrecho de Ormuz" en medio de la ofensiva de EEUU e Israel contra el país centroasiático.

Por su parte, los ministros de Energía del G7, que agrupa a EEUU, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán virtualmente este martes para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra en Irán y debatir la posible liberación de reservas de petróleo.

La reunión de los ministros de Energía tendrá así lugar un día después del encuentro virtual mantenido por los ministros de Finanzas del G7, que mostraron la disposición del grupo para tomar las medidas necesarias, incluido liberar las reservas estratégicas de crudo, aunque no adoptaron una decisión efectiva.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1656 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,269%.