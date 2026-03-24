El Ibex 35 sube levemente en la apertura y acaricia los 17.000 puntos, con el petróleo Brent en 101 dólares

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 0,11%, lo que le ha llevado a situarse en los 16.907,3 puntos a las 9.00 horas, con el crudo Brent al alza, hasta los 101,1 dólares, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

No obstante, pasados unos minutos de la apertura, el selectivo aumentaba su avance y se apuntaba un alza del 0,43%, hasta los 16.963,7 puntos.

El precio del petróleo Brent registró ayer un importante descenso después de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ordenara posponer cinco días los ataques contra centrales eléctricas de Irán y afirmara haber mantenido "conversaciones muy sólidas" con el país centroasiático para un eventual pacto que ponga fin a la guerra.

Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha negado que haya ninguna negociación con Estados Unidos y ha atribuido el anuncio de Trum, sobre la inminencia de un acuerdo con Teherán a un intento de manipular el precio del petróleo.

"No ha habido ninguna negociación con EEUU. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados EEUU e Israel", afirmó en un mensaje publicado en redes sociales.

Tras el desmentido de Irán a las palabras de Trump, el precio del crudo ha retomado los ascensos. La semana pasada el Brent llegó a superar los 119 dólares por barril después de que Irán atacara un complejo de gas natural licuado situado en la localidad qatarí de Ras Lafan, tras un bombardeo previo de Israel sobre uno de los más importantes yacimientos de gas de Irán, el campo de South Pars.

En este contexto, Wall Street cerró la jornada de ayer en positivo, con alzas del 1,4% para el Dow Jones y del 1,2% para el Nasdaq. Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran notables ascensos este martes.

El Kospi surcoreano ha cerrado con un alza del 2,7%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube más de un 2,7% y la Bolsa de Shanghai avanza un 1,7%. En Japón, el Nikkei ha terminado su cotización con ganancias del 1,5%.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Naturgy (-1,34%), Banco Santander (-0,27%) y ACS (-0,09%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Puig (+3,59%) e IAG (+0,96%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo. En concreto, París subía un 0,32% y Fráncfort y Milán un 0,34% y un 0,19%, respectivamente, mientras que Londres se alzaba un 0,21%.

En el terreno empresarial, los inversores han conocido, antes de la apertura del mercado, que Fluidra ha suscrito un acuerdo de modificación de su contrato de financiación sindicada de 27 de enero de 2022 con el objetivo de refinanciar y extender el plazo de su línea de crédito 'revolving' mediante la sustitución íntegra de los compromisos actuales por nuevos compromisos de financiación 'revolving' por un equivalente importe total de 450 millones de euros.

Asimismo, Naturhouse ha informado de que ha cerrado 2025 con un beneficio neto de más de 10,09 millones de euros, lo que supone un alza de sus ganancias del 2,3% respecto a 2024.

En el ámbito macroeconómico, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha indicado que la compraventa de viviendas bajó en enero un 5% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 57.489 operaciones, al tiempo que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 6,3% en enero respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 40.273 préstamos, su mayor cifra en un mes de enero desde 2011.

EL PETRÓLEO, AL ALZA

En este escenario de incertidumbre, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 1,1% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 101,1 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, avanzaba un 1,62%, hasta los 89,65 dólares.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil, se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde han sido atacados varios barcos petroleros desde que empezó la ofensiva.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1607 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,499%.