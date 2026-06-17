El Ibex 35 supera los 19.200 puntos tras subir un 0,48% en la media sesión, pendiente de la Fed

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión con una subida del 0,48%, hasta situarse en los 19.255,50 puntos, en nuevos máximos históricos, pendiente de nuevas concreciones del acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y de la reunión de la Reserva Federal de EEUU (Fed), la primera con Kevin Warsh como gobernador.

Los analistas dan por sentado que la Fed no modificará los tipos de interés, con la inflación más alta en tres años y un mercado laboral estable.

En cuanto al crudo, tras la anunciada reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía un 0,6%, ya marcando un precio inferior a los 80 dólares por barril, situándose en los 78,91 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 75,92 dólares, tras amanecer con un retroceso del 0,14%.

En el terreno macro, la inflación del Reino Unido se situó el pasado mes de mayo en el 2,8%, en línea con la subida del coste de la vida el mes anterior.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la aprobación en el último Consejo de Ministros de junio de un nuevo decreto ley con medidas de ayudas fiscales y económicas por la consecuencia del conflicto internacional derivado de la guerra entre Irán e Israel.

En el plano empresarial nacional, Josep María Recasens tomará hoy posesión como nuevo consejero delegado (CEO) de Indra tras ser nombrado el pasado 26 de mayo en sustitución de José Vicente De Los Mozos, quien llevaba en el cargo cerca de tres años.

Asimismo, Airtificial ha comunicado que, a través de su división Aerospace & Defense, fabricará en su planta de Jerez de la Frontera (Cádiz) 800 piezas para los cuatro Airbus C295 de transporte militar adquiridos por Tailandia. Sus acciones subían casi un 4% a media sesión.

En este contexto, los mayores ascensos dentro del Ibex 35 se los anotaban en la media sesión Indra (+1,77%), BBVA (+1,61%), Unicaja (+1,38%), Bankinter (+1,29%) y ACS (+1,27%). De su lado, Endesa encabezaba los descensos (-1,51%), Cellnex (-1,14%), ArcelorMittal (-1,08%), Telefónica (-1,04%) y Enagás (-0,97%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaban a media sesión con signo mixto: el británico FTSE 100 retrocedía un 0,13%, el francés Cac 40 avanzaba un 0,17%, el alemán Dax descendía un 0,13%, el italiano FTSE MIB subía un 0,08% y el Euro Stoxx 50 repuntaba un 0,39%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha caído al 3,338%, frente al 3,346% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha caído cinco décimas, hasta los 41,7 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro retrocedía un 0,04% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,603 dólares.