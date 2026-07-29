El Ibex mantiene los 19.400 puntos tras caer un 1,59%, lastrado por CaixaBank

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este miércoles con una caída del 1,59%, hasta situarse en los 19.412,70 puntos, en una jornada marcada por la presentación de los resultados empresariales y por la situación geopolítica en Oriente Próximo.

Los inversores han desayunado esta mañana con la publicación de un alud de resultados empresariales. Han publicado sus cuentas CaixaBank, Telefónica, Redeia, Aena y Endesa. Fuera del selectivo también han presentado resultados HBX, Azkoyen y Deoleo.

La atención de los inversores vira ahora hacia Estados Unidos, ya que hoy la Reserva Federal informa de sus decisiones de política monetaria. También publicarán sus cuentas Meta y Microsoft.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas han sido Repsol (+3,91%), Grifols (+3,67%), Endesa (+3,30%), Acciona Energía (+3,13%) y Acciona (+2,19%). De su lado, CaixaBank encabezó los descensos (-7,12%), seguido de Unicaja (-3,99%), Acerinox (-3,88%), Solaria (-3,11%) y Banco Sabadell (-3,06%).

El resto de las principales Bolsas europeas, a excepción de la británica, que cerró con una subida del 0,34%, han finalizado la jornada en 'rojo': el índice francés Cac 40 perdió un 0,60%, el alemán Dax un 0,01%, el italiano FTSE MIB un 0,49% y el Euro Stoxx 50 un 0,65%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con fuertes descensos: el Dow Jones se dejaba un 1,66%, el S&P 500 perdía un 0,86% y el Nasdaq 100, índice especializado en valores tecnológicos, retrocedía un 1,37%.

El barril de Brent, de referencia en Europa, volvía a repuntar un 7,09%, hasta los 90,05 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 84,56 dólares, un 6,69% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,614%, frente al 3,589% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán subía a 44,78 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,06% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1380 dólares por cada euro.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro retrocedía un 0,70%, hasta situarse en los 4.010 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, repuntaba un 0,15% hasta los 63.998 dólares.