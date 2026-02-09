El Ibex se mantiene por encima de los 18.000 puntos en la media sesión, con Sabadell rebotando un 4,7%

Archivo - Interior del edificio de la bolsa, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). La cotización de los valores sigue de cerca las consecuencias derivadas de la reciente operación militar en la que el Ejército norteamericano capturó este sábado al exp - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Ibex 35 cotizaba en los 18.021,1 puntos en la media sesión de este lunes, lo que supone una subida del 0,43% frente al cierre del viernes, levemente por debajo del alza del 0,60% que se registraba en la apertura.

El selectivo volvía a tocar así la cota de los 18.000 puntos, que cruzó por primera vez en su historia la semana pasada. Los inversores han desayunado este lunes con noticias de Japón, después de la victoria en las elecciones del país de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

"Takaichi debe encontrar el equilibrio entre un mayor gasto fiscal que impulse a la economía nipona, pero a la vez salvaguardando la sostenibilidad fiscal", han explicado los expertos de Renta 4.

La atención de los inversores el resto de la semana estará centrada en Estados Unidos, donde se conocerá, al fin, el dato de empleo de enero y la inflación del mismo mes.

En el plano nacional, las elecciones en la comunidad de Aragón celebradas este domingo dieron la victoria al PP, aunque perdió dos escaños respecto a los anteriores comicios, mientras que el PSOE se ha quedado con cinco escaños menos, y Vox los ha duplicado.

En el terreno empresarial español, Banco Sabadell da inicio este lunes a un programa de recompra de acciones de hasta 435 millones de euros para su amortización mediante una reducción de capital, que se someterá a la próxima junta general de accionistas.

Fuera del Ibex 35, Tubos Reunidos prevé registrar pérdidas netas atribuidas de al menos 71,3 millones de euros en 2025, frente a las ganancias de 28,6 millones obtenidas el ejercicio anterior, según el avance de resultados no auditados correspondientes al segundo semestre remitido por la compañía, que ha presentado un plan de viabilidad que incluye un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 301 trabajadores entre las plantas de Amurrio y Trapagaran.

En este contexto, Banco Sabadell subía un 4,69% en la media sesión, recuperando parte del terreno perdido tras el anuncio de la salida de César González-Bueno y la publicación de sus resultados anuales. Por detrás se situaban Indra (+2%), Logista (+1,67%), BBVA (+1,34%), Solaria (+1,33%) y Bankinter (+1,28%).

Del lado contrario se situaban Sacyr (-1,36%), Telefónica (-1,13%), ArcelorMittal (-1,09%), Naturgy (-0,83%), Inditex (-0,70%) y Puig (-0,66%).

La evolución del resto de las principales bolsas europeas en la media sesión era mixta. Londres y París caían un 0,11% y un 0,05%, respectivamente, mientras que Fráncfort avanzaba un 0,19% y Milán subía un 1,03%.

Respecto a las materias primas, el barril de Brent se situaba en 68,22 dólares en la media sesión europea, un 0,24% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 63,76 dólares, un 0,33% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,231%, desde el 3,222% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se contraía en medio punto, hasta los 37,5 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,40% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1862 dólares por cada euro.