El Ibex sube un 0,6% a media sesión y encara los 18.400 puntos, gracias al impulso de Inditex (+4,3%)

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 avanzaba un 0,6% en la media sesión de este miércoles y alcanzaba los 18.380,4 puntos, acercándose a la barrera de los 18.400 enteros gracias al impulso de Inditex, cuyas acciones subían un 4,3% tras presentar sus resultados trimestrales.

Todo ello en un contexto marcado por el repunte del precio del petróleo, que volvía a rozar los 100 dólares el barril, ante el aumento de las hostilidades en Oriente Próximo.

Así, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, avanzaba casi un 3% en la media sesión, hasta los 98,85 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 96,9 'billetes verdes', tras encarecerse un 3,35%.

LOS PARQUÉS EUROPEOS SE TIÑEN DE 'ROJO', SALVO EL IBEX 35

En el plano empresarial, antes de la apertura del mercado, Inditex ha comunicado que registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes.

Asimismo, la firma ha indicado que su consejo de administración propondrá el nombramiento del expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente, en sustitución de Rodrigo Echenique, que dejará su asiento al concluir el plazo de duración de su mandato el próximo día 12 de julio.

En el lado 'macro', la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado que la economía española mantendrá un ritmo de crecimiento "resiliente" a pesar del conflicto en Oriente Próximo y la incertidumbre internacional, por lo que ha revisado una décima al alza su previsión de expansión para el país en 2026, hasta el 2,2%, aunque también ha incrementado su expectativa de inflación, que alcanzará el 3,3% este año.

Con todo, los mayores descensos dentro del Ibex 35 a las 12.00 horas se los anotaban Amadeus (-1,47%), Indra (-1%), Fluidra (-0,86%), BBVA (-0,8%) y Grifols (-0,46%). En el extremo opuesto, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Inditex (+4,3%), Cellnex (+2,79%), Repsol (+1,85%), Endesa (+1,42%) y Acerinox (+1,37%).

A diferencia de Madrid, las principales plazas europeas se decantaban por los descensos en la media sesión. Así, el Ftse100 de Londres cedía un 0,27%; el Cac de París, un 0,29%; el Mib de Milán, un 0,31%; y el Dax de Fráncfort, un 0,98%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se alzaba hasta el 3,436%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemanía con igual plazo-- hasta los 41,95 puntos.

Respecto a las divisas, el euro retrocedía ligeramente en su cruce frente al dólar (-0,16%), hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,612 'billetes verdes'.