Indra modera su caída al 4% ante las dudas sobre la continuidad de Escribano como presidente

Archivo - El presidente de Indra, Ángel Escribano. - INDRA - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Indra han moderado su caída al cierre de la sesión bursátil de este martes, con un descenso superior al 4%, después de haber llegado a retroceder casi un 9% durante la mañana, ante los rumores sobre un posible relevo de Ángel Escribano como presidente ejecutivo de la compañía de defensa.

Indra ha liderado las caídas del principal indicador del mercado español con un descenso del 4,19%, hasta situarse en 57,1 euros por acción, tras haber llegado a perder un 8,81% --mínimo intradía-- alrededor de las 11.30 horas, cuando sus títulos han marcado 54,35 euros.

La dirección de análisis de Banco Sabadell ha apuntado que esta noticia, que considera "negativa" para la acción de la firma, introduce "ruido e incertidumbre".

El Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --mayor accionista de la empresa, con una participación del 28%--, habría solicitado el cese "inminente" de Ángel Escribano como presidente de Indra, según una información publicada por el diario 'El Confidencial' antes de la apertura del mercado.

Esta petición se produce en pleno análisis de una posible operación entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que ha generado reticencias en el Ejecutivo al poder implicar un conflicto de interés, dado que EM&E posee un 14,3% del capital de Indra y es su segundo mayor accionista.

Además, Javier Escribano, hermano del presidente de Indra, forma parte del consejo de administración de la tecnológica en representación de EM&E.

Así, según 'El Confidencial, el Gobierno quiere que la salida de Ángel Escribano como primer ejecutivo de Indra se produzca antes de la celebración del próximo consejo de administración, previsto para el 25 de marzo. De concretarse, la salida de Ángel Escribano podría producirse este mismo viernes, con la bolsa cerrada, para evitar oscilaciones bursátiles de la cotización de Indra, ha apuntado dicho medio.

Sin embargo, esta decisión no afectaría al actual consejero delegado de la multinacional, José Vicente de los Mozos, quien mantendría su puesto.

EL GOBIERNO EVITA PRONUNCIARSE

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha eludido pronunciarse sobre la continuidad de Ángel Escribano en la presidencia de Indra.

"No tengo ninguna comunicación al respecto", ha asegurado este martes López en declaraciones a los medios, en el marco del Congreso Aslan, que se celebra esta semana en Madrid, ante los rumores sobre un posible relevo de Escribano como presidente ejecutivo de la compañía.

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que la decisión sobre si el presidente de Indra, Ángel Escribano, continuará al frente de la firma corresponde al consejo de administración de la compañía.

"Este tipo de decisiones, como bien sabe, le corresponden a los órganos de gobierno de la empresa", ha señalado el titular del ramo este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión.

ESTÁ "TOTALMENTE AL MARGEN"

El presidente ejecutivo de Indra insistió ayer en que se mantiene "totalmente al margen" de la posible operación con EM&E, un proyecto "que nació antes" de su llegada al frente de la compañía de defensa española.

"Como todos bien sabéis, yo estoy totalmente al margen de la operación. Es un proyecto que nació antes de que yo fuera presidente de Indra", señaló ayer Escribano durante el 'II Encuentro Expansión Industria de Defensa'.

Preguntado por qué haría si finalmente no saliera adelante la transacción, el directivo ha respondido: "¿Qué haría yo? Pues, ¿qué voy a hacer? Solo sé hacer una cosa, que es trabajar y trabajar duro", añadió.