Indra sube más de un 2% en Bolsa tras anunciarse la salida de De los Mozos como consejero delegado

Archivo - El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Indra subían un 2,3% en Bolsa en torno a las 9.43 horas de hoy, hasta los 51,74 euros por acción, después de que iniciaran la sesión de este martes con una caída cercana al 1,5%.

Esta evolución en los títulos de Indra se produce después de que la compañía anunciara este lunes, tras el cierre de mercado, la salida de José Vicente de los Mozos del cargo de consejero delegado el próximo 30 de junio y el comienzo de un proceso para buscar un nuevo CEO.

El actual consejero delegado, quien ostentaba todas las funciones ejecutivas de la firma y cuyo mandato finalizaba este próximo 30 de junio, continuará ejerciendo sus funciones con el objetivo de facilitar el proceso de transición en la compañía, que celebrará su junta general de accionistas en segunda convocatoria en esa fecha.

De los Mozos llevaba tres años, desde mayo del 2023, como consejero delegado de la firma, en los que ha conseguido que se revalorice su acción y en los que ha impulsado la fusión con la firma de los hermanos Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

La marcha de De los Mozos, presidente también del comité ejecutivo de Ifema, llega después de poco más de un mes y medio del nombramiento de Ángel Simón como presidente no ejecutivo de la firma en sustitución de Ángel Escribano.

Simón, ex consejero delegado de CriteriaCaixa, aterrizaba en Indra el día 2 de abril con un cargo representativo, sin funciones ejecutivas, para cerrar la crisis de gobernanza en la que Indra llevaba sumida varios meses.

No obstante, a finales del mes de abril, el consejo de administración de la multinacional acordó su nombramiento como vocal de la comisión de estrategia y de la comisión delegada ejecutiva para cubrir las vacantes generadas tras la dimisión de Ángel Escribano como presidente de ambos órganos.

Tras esta decisión y una vez reunidas, tanto la comisión de estrategia como la comisión delegada ejecutiva designaron a Ángel Simón como presidente de ambas comisiones, con lo que ostentaba poder ejecutivo.

Con la salida de De los Mozos, Indra vuelve a ser protagonista de una crisis de gobernanza, tras superar la generada por las presiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -primer accionista de la compañía, con un 28% del capital-, que desembocó en la dimisión de Ángel Escribano, presidente de la empresa hasta el 1 de abril.

En este contexto, el consejo de administración de la compañía tecnológica se reunirá para proponer candidatos para sustituir a De los Mozos previsiblemente en las próximas semanas, según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación de la firma.

Asimismo, dichas fuentes apuntan que la marcha del máximo ejecutivo de Indra, que había expresado en diversas ocasiones su deseo de continuar al frente de la empresa, se justificaría por la pérdida de apoyo del máximo accionista de Indra.