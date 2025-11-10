Oryzon cae un 12,2% en Bolsa tras anunciar una posible ampliación de capital de hasta 125 millones

Archivo - Un estudio liderado por el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC) identifica las bases moleculares de esta enfermedad rara, que causa anomalías en las extremidades y un retraso del crecimiento - CSIC - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Oryzon Genomics ha cerrado la jornada en Bolsa con una caída del 12,20% en el precio de sus acciones tras haber convocado una junta extraordinaria de accionistas en la que someterá a votación ampliar capital por un máximo de 125 millones de euros.

La sociedad ha cerrado la sesión con un precio por acción de 2,88 euros, por debajo de los 3,28 euros que registraba al cierre del viernes. Esto hace que la empresa tenga un valor de mercado de unos 230 millones de euros.

La cotizada ha remitido la documentación de la junta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes. Se prevé que se celebre en segunda convocatoria, el 12 de diciembre de 2025.

La firma busca que sus accionistas aprueben un aumento de capital, mediante aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente. Se delegará en el consejo de administración la facultad de fijar la fecha, el precio de emisión y las condiciones de la ampliación.

La ampliación de capital no se ejecutará de forma inmediata, sino que el consejo se reserva el derecho de realizarla en el futuro o incluso no realizarla.