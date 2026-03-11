El precio del barril Brent se mantiene en los 87 dólares y las Bolsas europeas apuntan a aperturas mixtas

Archivo - Una plataforma petrolífera- EUROPA PRESS/MÁLAGAPORT - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía un 0,1% a las 8.05 horas, antes de la apertura de las Bolsas en Europa, manteniéndose algo por encima de la cota de 87 dólares por barril, lejos de los 118 dólares que tocó el pasado lunes. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 0,5%, al borde de los 84 dólares.

No obstante, el precio del crudo Brent sigue por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Esta evolución en el precio del petróleo se produce después de conocerse que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo, que se han disparado por el conflicto en Oriente Próximo y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

Según publica The Wall Street Journal (WSJ) citando fuentes conocedoras de la propuesta, la liberación de reservas petrolíferas superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron en el mercado en dos ocasiones en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, stá evaluando "opciones adicionales" para contener la escalada de los precios de los combustibles provocada por la guerra de Irán y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz.

"El presidente y su equipo están observando de cerca los mercados, hablando con líderes de la industria, y el Ejército estadounidense está analizando opciones adicionales siguiendo la directiva del presidente de mantener abierto el estrecho de Ormuz", aseguró este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Leavitt afirmó que el mandatario ya contaba con que el régimen de los ayatolás podría tomar medidas para perturbar el mercado de los hidrocarburos, por lo que su Administración ya había trazado planes a este respecto "desde mucho antes" de que se produjesen las "interrupciones temporales" en el suministro.

El precio del petróleo está sufriendo una fuerte volatilidad, que le llevó a estar por encima de los 118 dólares el pasado lunes. No obstante, después de que Trump afirmara que la ofensiva contra el país centroasiático estaba "prácticamente terminada", el barril Brent bajó de la cota de los 100 dólares y hoy ya cotiza por debajo de los 90 dólares.

Trump también ha advertido a Irán de que si emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz, las fuerzas estadounidenses "lo golpearán 20 veces más fuerte que hasta ahora".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha prometido que dejará paso libre a los buques de "cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio", mientras que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, advirtió de que "es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el estrecho de Ormuz".

En Estados Unidos, el índice Dow Jones y el Nasdaq cerraron el martes con ligeros retrocesos, inferiores a la décima.

En este contexto, las principales Bolsas asiáticas registran este miércoles avances dispares. El Nikkei japonés ha cerrado con un alza del 1,5%, mientras que el Kospi surcoreano se ha revalorizado un 1,4%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong cotizaba estable y la Bolsa de Shanghai se anotaba un repunte superior al 0,2%.

Las Bolsas europeas, por su lado, apuntan a aperturas mixtas, con ligeras caídas, de unas décimas, en Francfort y París, y leves ascensos en Madrid y Milán.

El Ibex 35 finalizó la sesión de ayer con un alza del 3,05%, hasta los 17.445 puntos. Al cierre del selectivo español y de las principales Bolsas europeas, el precio del barril Brent bajaba un 16,95% hasta situarse en los 87 dólares, mientras que el West Texas Intermediate registraba una disminución del 2,82%, hasta los 83 dólares por barril.

EL ESTRECHO DE ORMUZ, CRUCIAL PARA EL TRANSPORTE DE GAS Y PETRÓLEO

El estrecho de Ormuz es la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo. Por aquí transita alrededor de uno de cada cinco barriles de petróleo, y cualquier interrupción en esta vía tiene un impacto inmediato sobre la economía mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el estrecho de Ormuz se encuentra en el centro de atención de la economía global, y reaparece la pregunta de qué ocurrirá si su cierre --que no es oficial-- se prolonga en el tiempo.

En la práctica, Ormuz funciona como una puerta muy estrecha por la que debe pasar casi todo el petróleo y el gas que sale del golfo Pérsico hacia el resto del mundo, partiendo desde este punto las exportaciones de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán, los grandes productores de la región. La mayoría de los volúmenes que transitan por el estrecho no dispone de rutas alternativas para salir de la región, según la EIA.

El estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo.

El flujo de petróleo a través de este estrecho promedió 20 millones de barriles diarios en 2024, aproximadamente el 20% del consumo mundial de líquidos petrolíferos, según EIA.

Los flujos que cruzaron Ormuz en 2024 y en el primer trimestre de 2025 representaron más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo y productos derivados.

Además, aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado (GNL) también transitó por Ormuz en 2024, principalmente procedente de Qatar.

EEUU LANZA UN PLAN PARA ASEGURAR CARGAMENTOS

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos anunció el pasado viernes el lanzamiento de un plan de 20.000 millones de dólares (17.236 millones de euros) para asegurar los cargamentos transportados vía marítima en Oriente Próximo.

Según el organismo, la medida se presentó tras las consultas mantenidas con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Además, se implementará en "estrecha coordinación" con el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).

El plan se centrará, en un primer momento, en los seguros para maquinaria y casco, esto es el buque propiamente dicho, así como para su cargamento. La DFC ya ha identificado aseguradoras norteamericanas con las que contratar las pólizas.

"La cobertura de DFC ofrecerá un nivel de seguridad que ninguna otra póliza puede proporcionar. Estamos seguros de que nuestro plan de reaseguro permitirá que el petróleo, la gasolina, el gas natural licuado, el combustible para aviones y los fertilizantes vuelvan a fluir a través del estrecho de Ormuz hacia el resto del mundo", ha afirmado el consejero delegado de DFC, Ben Black.