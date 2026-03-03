El precio del gas natural se dispara un 33% y las Bolsas aumentan sus pérdidas, con el Ibex cayendo un 3,6%

1065139.1.260.149.20260303103933 Archivo - 28 March 2024, Hamburg, Hsmburg: The world's first large methanol container ship, the "Ane Maersk" from shipping company Maersk, docks at the Eurogate container terminal in the Port of Hamburg. - Axel Heimken/dpa - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, subía más de un 33% en torno a las 10.40 horas, en un contexto marcado por una nueva oleada de ataques sobre Irán llevados a cabo por Israel y Estados Unidos (EEUU) y la amenaza de la Guardia Revolucionaria iraní de que atacará cualquier barco que atraviese el estrecho de Ormuz, estratégico en el transporte de gas y petróleo.

En concreto, el precio del gas natural en Europa subía, en torno a las 10.38 horas un 33,2%, hasta los 57,596 euros por megavatio hora.

No obstante, esta materia prima ha llegado a intercambiarse a un valor de 59,165 euros, lo que supone un alza del 36,8% respecto a los 43,25 euros que marcaba a cierre de mercado este pasado lunes.

En este contexto de incertidumbre, el Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una bajada del 1,54%, aunque una hora y media después de la apertura acentuaba su caída hasta el 3,6%, situándose en los 17.229 puntos.

Las Bolsas europeas también registraban fuertes pérdidas. Aunque han abierto con descensos de entre el 1% y el 2%, a las 10.30 horas perdían entre un 2,3% y un 3,5%, con Milán y Francfort llevándose la peor parte.

Junto al precio del gas, también está subiendo, el precio del crudo, más de un 5%, mientras que el del oro cae ligeramente, tras haber arrancado la jornada con un alza de casi el 0,3%.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este pasado lunes un ataque perpetrado por sus fuerzas contra un petrolero supuestamente vinculado a Estados Unidos --identificado como 'Athe Nova', con bandera de Honduras-- en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, las fuerzas de Irán han amenazado con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz tras afirmar que el tránsito se encuentra cortado en represalia por los EEUU e Israel contra territorio iraní.

EL ESTRECHO DE ORMUZ, PRINCIPAL ARTERIA PARA EL PETRÓLEO Y EL GAS

El estrecho de Ormuz es la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo. Por aquí transita alrededor de uno de cada cinco barriles de petróleo, y cualquier interrupción en esta vía tiene un impacto inmediato sobre la economía mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Tras el ataque de EEUU e Israel sobre Irán, el estrecho de Ormuz se encuentra en el centro de atención de la economía global, y reaparece la pregunta de qué ocurriría si su cierre se prolongase en el tiempo.

En la práctica, Ormuz funciona como una puerta muy estrecha por la que debe pasar casi todo el petróleo y el gas que sale del golfo Pérsico hacia el resto del mundo, partiendo desde este punto las exportaciones de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán, los grandes productores de la región. La mayoría de los volúmenes que transitan por el estrecho no dispone de rutas alternativas para salir de la región, según la EIA.

El estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Así, aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado (GNL) transitó por Ormuz en 2024, principalmente procedente de Qatar.

La EIA estima que el 84% del petróleo crudo y condensado y el 83% del GNL que cruzaron el estrecho de Ormuz en 2024 se dirigió a los mercados asiáticos.

China, India, Japón y Corea del Sur fueron los principales compradores de crudo, lo que representa un 69% combinado de todos los flujos de petróleo crudo y condensado de Ormuz en 2024.

En esta línea, EEUU importó en 2024 aproximadamente 0,5 millones de barriles de petróleo crudo y condensado de países del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Ormuz, lo que representa aproximadamente el 7% de las importaciones totales de petróleo crudo y condensado del país norteamericado.

No obstante, las importaciones estadounidenses de petróleo crudo de países del Golfo Pérsico se situaron en su nivel más bajo en casi 40 años, debido al aumento de la producción nacional y las importaciones desde Canadá, según la EIA.

ESPAÑA TIENE UNA DEPENDENCIA LIMITADA DE ORMUZ

En el caso de España, la dependencia directa de Ormuz es limitada gracias a la diversificación de orígenes del suministro energético. Las importaciones de crudo a España alcanzaron los 61,423 millones de toneladas en 2025, lo que representa una caída del 4,9% en 2025 con respecto al ejercicio anterior.

En esta línea, el Gobierno ha estimado que apenas el 5% del petróleo y el 2% del gas natural licuado (GNL) que llega a España transita por el Estrecho de Ormuz, según indicó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.