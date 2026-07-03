Técnicas Reunidas sube un 7,3% tras entrar en un ciclo combinado de Canadá de 2.800 millones de euros

Archivo - Instalación de Técnicas Reunidas - TÉCNICAS REUNIDAS - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Técnicas Reunidas se ha disparado este viernes más de un 7% en bolsa, tras adjudicarse la construcción de una planta eléctrica de ciclo combinado en Alberta (Canadá), que tendrá una capacidad de 932 megavatios (MW) y cuenta con una inversión total de 4.600 millones de dólares canadienses (2.800 millones de euros).

La compañía española de ingeniería cerró la jornada bursátil a un precio de 32,2 euros por acción, lo que supone un incremento del 7,33% respecto a la sesión anterior. Desde enero, sus títulos acumulan un alza del 14%, revalorización que alcanza el 59% en los últimos doce meses.

Esta nueva instalación energética en Alberta será clave para abastecer de energía un futuro centro de datos, que marcará el desarrollo de la Inteligencia Artificial en esa provincia canadiense.

Técnicas Reunidas tiene una posición minoritaria en TRA, la joint venture que se ha adjudicado el diseño y la construcción de esta instalación encargada por Greenlight Electricity Centre Limited Partnership, conformado por Pembina Pipeline Corporation, Morgan Stanley Infrastructure Partners y Kineticor Asset Management.

Su socio en la joint venture, la estadounidense Aecon, controla la mayor parte del capital y ha anunciado en un comunicado que su parte en el contrato asciende a 1.700 millones de dólares canadienses (1.050 millones de euros), aunque el volumen de ingresos para la compañía española no ha trascendido.

La adjudicación del contrato se produce tras la finalización de los primeros trabajos de ingeniería y desarrollo, al tiempo que las instalaciones cuentan con capacidad para ampliarse en el futuro hasta los 1.864 MW.

El alcance del contrato incluye obras civiles para instalaciones eléctricas existentes y futuras, así como trabajos de tuberías, mecánicos, estructurales, eléctricos y de instrumentación, estación dosificadora de gas, patio de maniobras y subestación. Se espera que la construcción comience en el tercer trimestre de 2026 y se prevé que finalice en 2030.