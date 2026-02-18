ACS se adjudica el campus universitario de las Fuerzas Armadas alemanas en Hamburgo. - ACS

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hochtief, filial alemana de ACS, se ha adjudicado un contrato del Departamento Federal de Construcción para participar en el proyecto de desarrollo del campus universitario Helmut Schmidt de las Fuerzas Armadas alemanas en Hamburgo (Alemania).

El volumen total del proyecto asciende a "miles de millones de euros", según ha especificado la compañía en un comunicado, sin desvelar más detalles sobre el importe.

La compañía será responsable de la demolición, la construcción de la estructura y de los trabajos de fachadas del proyecto Campus DOK (Douaumont Barracks).

Las Fuerzas Armadas alemanas aportarán aproximadamente 1.000 millones de euros para la financiación del desarrollo del campus, una cantidad que se destinará a la remodelación de la práctica totalidad del complejo DOK.

En concreto, se construirán nuevos edificios y se renovarán las estructuras existentes, con una superficie que supera los 100.000 metros cuadrados, así como las infraestructuras y las instalaciones exteriores asociadas, que se encuentran en un terreno de 205.000 metros cuadrados.

El objetivo es crear un centro científico moderno, innovador y climáticamente neutro que reúna en un solo campus todos los departamentos de la universidad que actualmente están externalizados.

Debido a la complejidad a su complejidad, el Departamento Federal de Construcción ha optado por el método de ejecución integrada del proyecto (IPA). Así, desde el principio, todos los socios de construcción y planificación, así como el cliente, forman una alianza en igualdad de condiciones que asume conjuntamente la responsabilidad, incluidas las oportunidades y los riesgos.

"Estamos encantados de reforzar la infraestructura de las Fuerzas Armadas alemanas y de la ciudad de Hamburgo. El modelo de contrato cooperativo nos permite optimizar todo el proyecto de forma integral y minimizar los riesgos para todas las partes", señaló el consejero delegado del Grupo ACS y de Hochtief, Juan Santamaría.