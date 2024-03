Alquiler Seguro pide al Ministerio de Vivienda que suspenda la declaración de "zona tensionada" en Cataluña

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alquiler Seguro ha pedido al Ministerio de Vivienda que suspenda temporalmente la declaración de zona tensionada para el alquiler de viviendas en Cataluña, al estar la Comunidad en periodo electoral y el Gobierno autonómico en funciones, según ha informado la empresa este jueves en un comunicado.

En concreto, Alquiler Seguro ha realizado la solicitud tras conocerse ayer que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha convocado elecciones en Cataluña.

El presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, ha explicado que el Ministerio de Vivienda es el que tiene la última palabra para autorizar o no la puesta en marcha de la zona tensionada en Cataluña.

Asimismo, Antonio Carroza ha expuesto que la Ley de vivienda está prevista para los escenarios donde las instituciones están funcionando con regularidad y "no bajo un proceso electoral", señalando que, según la Ley de la vivienda, la aplicación de una zona de mercado tensionado "tiene sentido que se aplique" con un Gobierno autonómico "plenamente constituido".

Así, el presidente de Alquiler Seguro ha señalado que el actual Gobierno en funciones de la Generalitat "no está legitimado para tomar una decisión tan importante" y ha reiterado su preocupación al no saber quién gobernará en la Comunidad, debido a que "supondría una hipoteca para un futuro Gobierno que no esté de acuerdo con esta medida".