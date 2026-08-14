Así son las 10 casas de lujo más vistas este verano en España: cuánto cuestan y dónde están

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Muchos han fantaseado con una vivienda de ensueño -ya sean mansiones cerca del mar, villas o áticos de lujo en el centro de la capital-, pero pocos se lo pueden permitir. Las Palmas, Madrid y Alicante concentran las viviendas más visitadas a la venta por más de un millón de euros, según los datos recopilados por Idealista.

Una villa en San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), a la venta por 3,2 millones de euros, es la vivienda que más interés ha despertado durante este verano. El inmueble del sur de Gran Canaria cuenta con 635 metros cuadrados, cinco dormitorios, piscina privada, jacuzzi, solárium y gimnasio.

En segundo lugar, figura un piso en el casco antiguo de Palma de Mallorca por 1,25 millones. El apartamento ocupa la planta baja de lo que fue el ala lateral de la histórica Iglesia Santa Fe, con techos abovedados de casi 6 metros en el salón, tiene 178 metros cuadrados, dos dormitorios con baño en suite y terraza privada.

La capital española alberga la tercera vivienda de lujo más popular, un ático en el barrio Imperial de Madrid, a un paso del Palacio Real, a la venta por 1,175 millones de euros. El apartamento cuenta con 148 metros cuadrados y una terraza de 60 metros cuadrados.

En cuarto lugar, figura un dúplex en Aravaca (Madrid), con un precio de 1,125 millones de euros. El apartamento cuenta con terraza y 171 metros cuadrados. La urbanización dispone de gimnasio, piscina, pista de pádel y squash y dos plazas de garaje.

En quinta posición aparece una villa en Jávea (Alicante) por 3,8 millones de euros. La vivienda dispone de 342 metros cuadrados y se ubica sobre el acantilado de Cala Ambolo, con vistas panorámicas al Mediterráneo y a la Isla del Descubridor. La propiedad cuenta con piscina, sauna, gimnasio, cocina exterior con barbacoa y cuatro dormitorios.

El resto del 'top 10' de viviendas de lujo más visitadas se completa con una casa en Málaga (3,45 millones de euros), un piso en Madrid (1,19 millones), un chalet en Alicante (3,65 millones) y tres casas más en Málaga (desde los 1,990 millones hasta los 7,985 millones).