Barcelona aprueba subir un 150% el IBI a los titulares de cuatro o más licencias de pisos turísticos

Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado con los votos a favor de PSC, BComú y ERC, la abstención de Junts y los votos en contra de PP y Vox subir el IBI un 150% a los titulares de 4 o más licencias de pisos turísticos.

En una sesión extraordinaria celebrada este viernes, el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha sostenido que esta medida servirá para "endurecer y desincentivar" esta práctica en la ciudad hasta que entre en vigor la eliminación de licencias en 2028.

Ha cifrado en 6.000 casos, un 60% del total de licencias, en los que se aplicará la subida del 150%, y en 1.200, un 11% del total, los casos en los que se aplicará una subida del 100%, al disponer de 2 a 3 licencias de pisos turísticos.

Valls ha aclarado que el consistorio no está gravando a particulares que tienen una licencia turística, sino que más de la mayoría de los casos son empresas: "Se dedican a explotar una actividad económica y quieren relacionarse con el Ayuntamiento como si llevaran un piso, y no, no es un piso, es una actividad económica pura y dura".

El consistorio ha materializado esta medida, que entra en periodo de alegaciones y deberá validarse en el pleno de diciembre, tras la aprobación de los decretos de vivienda del Gobierno en la Diputación Permanente del Congreso, que decayeron la semana tras el voto en contra de PP, Vox y Junts.

GRUPOS

El concejal de Junts Arnau Vives ha lamentado que, como ve habitual en el gobierno del alcalde, Jaume Collboni, esta subida de impuestos no bajará los que pagan los ciudadanos, además de incrementar la inseguridad jurídica de la vivienda.

El portavoz de los Comuns, Marc Serra, ha celebrado la medida, pero ha lamentado que su alcance sea limitado: "Permitirá subir el IBI a los 10.000 pisos turísticos, pero el problema que tenemos en Barcelona no es este, es la especulación. Y por eso decimos que se tiene que revisar el IBI a las 800.000 viviendas de la ciudad".

Desde ERC, la concejal Rosa Suriñach ha subrayado que el próximo paso será poner la mirada en los inmuebles vacíos que hay en la ciudad y "subir el IBI a aquellos pisos que hace 2 años que ya no vive nadie", a la vez que ha pedido que el gobierno municipal comience a hacer un registro de cuantos son.

Por su parte, el concejal del PP Víctor Martí ha criticado que el ejecutivo de Collboni no está actuando con proporcionalidad y ha considerado el aumento del impuesto una "estocada fiscal" a un determinado grupo de propietarios.

Finalmente, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha asegurado que la iniciativa es humo porque no asegura que estas viviendas entren al mercado residencial: "Si su propiedad hubiera sido la vivienda habrían eliminado la reserva del 30% o hubieran fomentado la construcción y buscado alianzas".