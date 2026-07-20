Bruselas acusa a fabricantes de químicos para construcción de pactar precios en España, Francia y Alemania

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha acusado formalmente este lunes a fabricantes de químicos para la construcción y asociaciones profesionales del sector en España, Francia y Alemania de asociarse mediante un acuerdo ilegal para forzar subidas de precios de componentes utilizados en la producción de cemento, hormigón y mortero.

En el caso de España, Bruselas acusa en el pliego de cargos a Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika y la asociación profesional ANFAH. Mientras que el expediente en Francia apunta a Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika, TAM y la asociación profesional SYNAD y en Alemania, a Cemex, Ha-be, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Liesen, Remei, Sika y la asociación profesional Deutsche Bauchemie.

Bruselas cree que, entre 2021 y 2022, los fabricantes coordinaron futuros aumentos de precios de los aditivos y mezclas químicas para compensar la subida de los costes de las materias primas como consecuencia de la pandemia, primero, y de la guerra de Rusia contra Ucrania, después.

Según explican los servicios comunitarios en un comunicado, la supuesta coordinación por parte de estos fabricantes tuvo lugar en el marco de la preparación de comunicados de prensa en el seno de asociaciones profesionales nacionales destinados a justificar los incrementos de precios.

La compañías señaladas por el presunto cartel tienen ahora un plazo sin fecha cerrada para responder a las acusaciones y presentar sus alegaciones, argumentos que serán examinados después por Bruselas antes de tomar una decisión definitiva sobre la investigación. Si el Ejecutivo comunitario confirma como probadas las sospechas notificadas ahora, podrá imponer cambios a las empresas, pero también imponerles una multa de hasta el 10% del volumen de negocios mundial anual.